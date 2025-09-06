Qué pasa si no voy a votar: la multa para las elecciones Buenos Aires 2025

Este domingo 7 de septiembre se realizan las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. La participación es obligatoria para la mayoría de los ciudadanos y su incumplimiento acarrea determinadas sanciones. La normativa provincial detalla el valor de la multa por no votar y los pasos para quienes necesiten justificar su ausencia en los comicios.

¿De cuánto es la multa por no ir a votar?

La Ley Electoral Provincial N.º 5109 establece las consecuencias para los ciudadanos que no cumplan con su deber cívico. El artículo 137 de dicha normativa indica que se impondrá una multa de $50 a $500 a los electores mayores de 18 años y menores de 70 años que dejen de emitir su voto y no presenten una justificación válida.

La multa para los electores infractores se establece entre los $50 y los $500 Joaquín Meabe

Además de la sanción económica, el infractor puede quedar registrado en el Registro de Infractores al deber de votar. Una vez que finaliza el escrutinio definitivo, la Junta Electoral envía la nómina de los electores que no votaron a los síndicos fiscales para que inicien las acciones correspondientes. Los fondos recaudados por estas multas se destinan al fomento de la educación común en los distritos.

Quiénes están exceptuados de votar

La ley contempla ciertas situaciones en las cuales los ciudadanos pueden justificar su ausencia en las urnas. Quienes se encuentren en alguna de estas circunstancias no recibirán la sanción económica.

El voto es obligatorio para los ciudadanos bonaerenses de entre 18 y 70 años Joaquín Meabe

Los motivos válidos para no sufragar son:

Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.

Tener un problema de salud, el cual debe estar certificado por un profesional.

Contar con un motivo de fuerza mayor que sea comprobable.

Ser parte del personal de organismos o empresas de servicios públicos que deban realizar tareas que les impidan asistir al comicio durante su desarrollo.

Cómo justificar la no emisión del voto

Los ciudadanos que no puedan cumplir con la obligación de votar deben justificar su ausencia ante la Junta Electoral. Para ello, es necesario presentar un documento que acredite la imposibilidad de sufragar.

El plazo para realizar este trámite es de 60 días corridos después de la elección. Para los comicios del 7 de septiembre, la fecha límite para la justificación de la no emisión del sufragio es el 6 de noviembre.

La sanción está detallada en el artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109 Joaquín Meabe

Por qué se vota dos veces en Buenos Aires en 2025

Los residentes habilitados para votar en la provincia acudirán a las urnas dos veces este año. La primera convocatoria es este 7 de septiembre para elegir representantes en la Legislatura provincial y cargos municipales. La segunda será el 26 de octubre para las elecciones legislativas nacionales, donde se renovarán bancas de diputados.

La razón de esta doble fecha es la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales. De este modo, los cargos locales se definen en una fecha y los nacionales en otra.

El gobernador Axel Kicillof decidió desdoblar los comicios provinciales de los nacionales Nicolas Aboaf

En las elecciones de este domingo, los bonaerenses definirán la composición del Poder Legislativo local. Se renuevan 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes. También se eligen 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. En distintos distritos de la provincia, los ciudadanos también votarán para designar a los nuevos concejales y consejeros escolares.

Dónde voto: cómo consultar el padrón

Para conocer el lugar exacto de votación, los electores pueden consultar el padrón definitivo en el sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense. El procedimiento es simple:

Ingresar al sitio web del organismo.

Escribir el número de DNI.

Elegir el sexo como figura en el documento.

Rellenar el campo de verificación y presionar “Consultar”.

