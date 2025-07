El exsenador Edgardo Kueider y su acompañante, Iara Guinsel, fueron detenidos esta mañana para iniciar su extradición a la Argentina. La medida, ejecutada por Interpol en la capital de Paraguay, responde a una solicitud de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en una investigación por presunto lavado de activos. Ambos cumplían arresto domiciliario en Asunción.

Qué pasó con Edgardo Kueider en Paraguay

Kueider enfrenta el proceso judicial sin fueros tras ser expulsado del Senado

Kueider permanecía bajo arresto domiciliario desde hace meses en Paraguay. Esa situación derivó de un procedimiento en la frontera donde fue interceptado con un bolso que contenía dólares, guaraníes y pesos en efectivo. Aquel hecho originó un proceso judicial en su contra en el país vecino, pero la detención actual obedece exclusivamente al pedido de la justicia argentina.

Cómo sigue el proceso judicial en Paraguay

El juez paraguayo Rolando Duarte, quien ordenó la detención, explicó los pasos a seguir. En declaraciones al medio ABC Color, el magistrado detalló el procedimiento. “Una vez detenidos o puestos a disposición del juzgado, se realiza lo que se denomina la audiencia identificatoria. En esa audiencia se le consulta si se quieren someter al proceso de extradición”, informó.

Según Duarte, si los imputados aceptan la extradición, se inicia un procedimiento de entrega simplificado. Si la rechazan, comienza formalmente un juicio de extradición. “Se les va a dar el derecho a la defensa a estas personas conforme al procedimiento ahora establecido en el Código Procesal Penal y el del Tratado de extradición entre Paraguay y Argentina”, afirmó el juez.

El pedido de la justicia argentina llegó a Paraguay en enero de este año. El Ministerio Público paraguayo solicitó información complementaria al considerar que la documentación inicial no cumplía con todos los requisitos formales de los tratados internacionales. Tras recibir los documentos adicionales, la Fiscalía General del Estado de Paraguay solicitó la detención preventiva y el inicio formal del proceso de entrega.

La palabra del exsenador antes de su detención

Hace diez días, en una entrevista con LA NACION, Kueider insistió en su inocencia y criticó el accionar de la jueza Arroyo Salgado. “Si la justicia de Arroyo Salgado continúa con esta acusación, ya permítame dudar si realmente quiere llegar a la verdad, porque a esta altura del partido tiene que estar recontra probado que no tengo nada con la causa de Securitas”, manifestó.

En esa misma conversación, expresó su deseo de volver a la Argentina para ver a sus hijos, algo que no podía concretar por una prohibición de salida del país dictada por la magistrada. Kueider enfrenta el proceso judicial sin inmunidad, ya que fue expulsado del Senado.

Sobre su destitución, Kueider señaló: “En el Senado no se respetó el derecho de defensa, no se cumplió el reglamento, no se me dio oportunidad de ir y dar mi descargo, no hubo presentación de prueba. Fue una decisión política demagógica. Algunos senadores fueron en extremo demagogos, como es el caso del senador Luis Juez y de la presidenta del Senado, que facilitó esa situación. La jueza Arroyo Salgado pide minutos antes del inicio de la sesión el desafuero sin ninguna condena ni procesamiento. No es el hecho de que me hayan expulsado, sino la manera en la que me expulsaron”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.