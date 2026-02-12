Qué pasó con la reforma laboral ayer: estos son los pasos a seguir para su aprobación

Después de 14 horas de intenso debate, el Gobierno logró un triunfo en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos el proyecto de reforma laboral. Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados para su aprobación.

En principio, el objetivo del Gobierno es que la ley sea sancionada antes de la asamblea de apertura de sesiones legislativas ordinarias el 1º de marzo y que el presidente Javier Milei pueda hacer mención de ello en su discurso como un logro de la gestión. Para ello, y en medio de un calendario apretado por los feriados de carnaval del próximo fin de semana, se extendería un día más las sesiones extraordinarias de febrero, hasta el 28 de febrero.

El Gobierno aspira a que los acuerdos que cerró con los gobernadores para aprobar la iniciativa en el Senado se proyecten en Diputados y agilicen el tratamiento del proyecto. El texto que saldrá del Senado en revisión con destino a la Cámara Baja sufrió más de 50 cambios con relación al dictamen firmado en diciembre pasado.

La senadora Patricia Bullrich aseguró hoy que desde el Gobierno pretenden que la norma salga sin modificaciones en Diputados. Si la Cámara baja vota el proyecto con modificaciones, éste debería volver al Senado.

La exministra de Seguridad advirtió que el oficialismo no está dispuesto a desnaturalizar el proyecto en la segunda instancia legislativa. “En el Senado tenemos la última palabra. Si Diputados cambia un montón de cosas, nosotros no vamos a cambiar la ley. La ley es esta”, aseguró con firmeza.

Qué pasó con la reforma laboral: estos son los pasos a seguir para su aprobación.

Cómo se aprobó el proyecto en el Senado

El proyecto impulsado por la Casa Rosada fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra. Junto a La Libertad Avanza (LLA), apoyaron el texto la UCR, Pro y un puñado de diferentes fuerzas provinciales y monobloques. En la vereda de enfrente se ubicaron los 28 senadores del conglomerado peronista del interbloque Popular más los dos provinciales de Santa Cruz.

Tras la aprobación en general, el Senado se sumergió en el debate en particular del proyecto. Fueron 26 votaciones, una por cada título que contiene el proyecto, y la discusión se extendió por más de dos horas debido a que se le introdujeron medio centenar de modificaciones al dictamen, todas negociadas por la jefa de la bancada oficialista y principal artífice de la aprobación del proyecto, Patricia Bullrich (Capital).