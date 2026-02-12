Diputados: el Gobierno va por la baja de imputabilidad a 14 años y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria, la Cámara de Diputados volverá hoy a ser escenario de una doble apuesta política. Con sesión convocada para las 11, el Gobierno buscará aprobar un nuevo régimen penal juvenil -cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años- y, en el mismo trámite, ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Si consigue la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley. Pero en Diputados, la aritmética juega a favor de la Casa Rosada.

Se espera que el oficialismo reúna el respaldo de sus aliados habituales -Pro, la UCR y el MID- y sume apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos de Producción y Trabajo. Con ese esquema, los números alcanzarían para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo, sin embargo, se dará dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador -que responde a Sergio Massa- optó por diferenciarse con un dictamen propio. El massismo también propone fijar en 14 años el piso de imputabilidad, pero sostiene que el cambio debería realizarse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial.

Germán Martinez, jefe del bloque UP Manuel Cortina

Esa posición lo llevaría a abstenerse en la votación en general, aunque acompañaría el artículo específico que establece la nueva edad mínima. En la ratificación del acuerdo UE-Mercosur, en tanto, referentes del Frente Renovador podrían alinearse con el oficialismo, junto a legisladores del PJ de provincias agrícolas y ganaderas.

Provincias Unidas acompañaría ambos temas en general, pero también mostrará fisuras en particular. El santafesino Pablo Farías objetó la propuesta oficial por no ser lo suficiente precisa para definir la forma de financiar la ampliación de los penales para albergar, en módulos separados de los adultos, a los nuevos reclusos juveniles.

Nuevo régimen penal juvenil

El proyecto fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Laura Rodríguez Machado, de LLA, condujo el debate en comisión sobre la baja de la edad de imputabilidad Prensa Diputados

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El acuerdo UE-Mercosur

En paralelo, el oficialismo buscará ratificar el acuerdo de libre comercio que contempla una reducción recíproca de aranceles, principalmente productos agrícolas del Mercosur y productos industriales de la UE.

Damián Arabia, diputado de LLA y titular de la Comisión del Mercosur en la Cámara baja

Según pudo saber este medio, la Casa Rosada apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque en ratificar el tratado. La estrategia combina urgencia política y señal internacional, pese a que el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la UE que se expida sobre su validez. Ese pedido es uno de los argumentos que esgrimirá la oposición más dura para cuestionar el tratamiento, junto con la crítica al modo en que se discutió el texto en el Congreso, al que califican de “poco serio”.

La aceleración oficial también responde a un dato externo: el acuerdo ya avanzó en el Parlamento brasileño y podría llegar al recinto de la Cámara baja de ese país después del Carnaval. En ese tablero regional, el Gobierno quiere mostrarse en punta.