El líder de la toma del predio desalojado en La Paternal es el hombre que se sacó una foto con el cadáver de Maradona

El líder de la usurpación en el predio desalojado en el barrio porteño de La Paternal resultó ser Diego Molina, el empleado de una funeraria que en 2021 fue condenado por la Justicia por el delito de ‘profanación de cadáver humano’, tras la viralización de una foto suya junto al cuerpo de Diego Armando Maradona en el féretro.

Su liderazgo en la toma del terreno, ubicado en la esquina de las calles San Blas y Andrés Lamas, fue confirmada por fuentes del gobierno porteño a LA NACION. Si bien las autoridades identificaron su rol clave en la usurpación, no fue detenido.

El gobierno de la ciudad desalojó un terreno en La Paternal donde vivían más de 100 personas Nicolas Suarez

Tras el desalojo de la propiedad, que estaba tomada desde el año 2000, la Policía de la Ciudad arrestó a tres personas por atentado y resistencia a la autoridad. Asimismo, la Guardia de Auxilio clausuró el edificio por peligro de derrumbe a pedido de la fiscalía y la Red de Atención realizó un censo de las personas en el interior del predio para brindarles soluciones habitacionales.

Según un comunicado de GCBA, el inmueble contaba con una sentencia firme de desalojo vigente desde 2009, originada por un conflicto que comenzó en 1998 cuando la propietaria permitió la residencia de una empleada que posteriormente se convirtió en dueña del lugar.

El terreno desalojada está ubicado en la esquina de San Blas y Andrés Lamas Nicolas Suarez

Tras esto, diversos ocupantes -algunos con antecedentes, otros imputados y con sumarios judiciales- tomaron la propiedad alegando falsamente que la dueña era inquilina.

El predio poseía cinco propiedades horizontales en las que habitaban más de 100 personas. Los vecinos denunciaron violencia durante el operativo y la falta de una orden judicial.

Confirman el desalojo en La Paternal: el lugar está tomado desde el 2000

El hombre de la foto

La imágenes que indignaron a todo el país se tomaron en la noche del 26 de noviembre de 2020 donde también aparecen Claudio Ismael Fernández y Sebastián Ismael Fernández, responsables del servicio de ambulancia de traslados para la empresa funeraria Pinier. En una de ellas figura Molina con el pulgar hacia arriba en la cabecera del ataúd donde yacían los restos de Maradona.

Se comprobó que las imágenes en cuestión estaban vinculadas al teléfono de Molina y que, en paralelo, había conversaciones que “aludían a la difusión de las morbosas fotografías”.

Al conocerse la foto, el hombre de 41 años no solo fue despedido de la funeraria en la que trabajaba, sino que también fue expulsado como socio del club Argentinos Juniors.

Además de Molina, otras dos personas se sacaron una foto inapropiada junto al féretro abierto de Diego Maradona Twitter

En cuanto a la pena, Molina debió cumplir ciertos requisitos durante ocho meses, entre ellos 50 horas de tareas de utilidad pública en una institución designada por la Secretaría de Seguimiento y Ejecución de Sanciones y una donación por la suma de $10.000 en cinco cuotas iguales y consecutivas a la fundación Íntegra Asociación Civil-Recuperación de las adicciones, de La Matanza, Provincia de Buenos Aires.