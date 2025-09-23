Qué pasó en la reunión entre Trump y Milei en Nueva York

Donald Trump le brindó un fuerte respaldo a Javier Milei durante su encuentro, elogió la gestión económica del presidente argentino y le prometió su apoyo para la reelección. Además de Trump y Milei, participaron en la reunión el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario de Estado, Marco Rubio, la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, el canciller, Gerardo Werthein, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El apoyo de Donald Trump a Javier Milei

Trump recurrió a su red social Truth Social para expresar su opinión sobre Milei y describió al mandatario como “un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”.

El posteo de Donald Trump donde respalda al Presidente Javier Milei (Truth Social: @realDonaldTrump)

Durante el encuentro personal, Trump reafirmó este mensaje: “Hemos tenido una tremenda relación con la Argentina, que se ha convertido en un fuerte aliado, gracias al presidente Milei”.

Además, Trump entregó a Milei un documento que formalizaba el apoyo norteamericano: una copia impresa de este mensaje como un símbolo de respaldo.

La visión de Trump sobre la economía argentina

El presidente Javier Milei mantuvo hoy un encuentro bilateral en Nueva York con Donald Trump

Trump describió la situación heredada por Milei como “un desastre total con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical”. No obstante, Trump elogió la gestión de Milei al señalar que “ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”.

Trump concluyó su mensaje de apoyo con estas palabras: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y ganador, y tiene mi completo y total respaldo para la reelección como presidente. ¡Nunca los defraudará!”.

El agradecimiento de Milei al apoyo de Trump

El agradecimiento de Javier Milei a Donald Trump luego de su encuentro en Nueva York (Fuente: X @JMilei)

A través de X, el mandatario argentino agradeció a Trump: “Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario”.

Scott Bessent y el posible auxilio financiero

El secretario del Tesoro destacó que el presidente Milei hizo “una transformación increíble” y anticipó que el Tesoro podría apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Las opciones de ayuda, según el funcionario estadounidense, contemplan un swap, compra directa de divisas y adquisición de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses.

Al igual que Trump, Bessent respaldó al Gobierno argentino

Bessent afirmó: “La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina”.

Milei en Nueva York

La llegada de Javier y Karina Milei al hotel en el que se hospedan en Nueva York; Caputo y Adorni, también en la comitiva

Además de la reunión con Trump, se esperaba que Milei se reuniera con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pero el encuentro no se confirmó hasta el momento. Ademas, se espera la presencia de Javier Milei a una recepción ofrecida por Trump a líderes mundiales presentes en la Asamblea General de la ONU, donde Bessent le entregará al mandatario argentino el premio Global Citizen Award del centro de estudios Atlantic Council.

