Carrió apuntó contra Luis Caputo tras la eliminación de las retenciones a la carne

Tras el mensaje de apoyo del presidente norteamericano, Donald Trump, al Gobierno, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, volvió a cuestionar el rumbo económico del país tras la reciente eliminación de las retenciones a los granos y a la carne y apuntó directamente contra el titular de aquella cartera Luis Caputo. “Al único lugar que no vas es al cielo, que Dios te perdone”, sentenció.

“Jugaron a la ruleta rusa con las retenciones, mataron a los pequeños y medianos productores y contratistas y ganaron los de siempre, las grandes cerealeras. Toto, al único lugar que no vas es al cielo, que Dios te perdone”, arremetió Carrió.

De esta forma, la exdiputada cruzó nuevamente al ministro de Economía luego de haber criticado ayer las medidas económicas adoptadas por la administración de Javier Milei. En la presentación de los candidatos a diputados y senadores nacionales de Coalición Cívica-ARI, Carrió acusó al Gobierno de haber puesto al país “al borde del default“ y cuestionó el pedido de préstamo al Tesoro de EE.UU. por parte del Presidente y Caputo en medio del viaje a Nueva York con motivo de su participación en la Asamblea General de la ONU.

“La Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente”, planteó Carrió en relación al pedido de auxilio financiero a Estados Unido. Y tras ello aclaró: “No para tener malas relaciones con EE.UU., sino para tener buenas relaciones con EE.UU., pero no despegarnos de los Brics, y menos del Mercosur, de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”.

