Qué provincias integran el frente electoral independiente en las Elecciones 2025

En Buenos Aires, cinco gobernadores se reunieron este miércoles para anunciar la creación de un nuevo frente electoral. La iniciativa, que busca diferenciarse tanto del gobierno de Javier Milei como del kirchnerismo, tiene como objetivo llevar al Congreso una voz que represente los intereses de las provincias y defienda una “Argentina federal”.

Qué provincias integran el frente y cuál es su objetivo principal

El frente electoral está integrado, en principio, por las provincias de Chubut, Jujuy, Santa Cruz, Córdoba y Santa Fe. Los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) fueron los artífices de este acuerdo, que también cuenta con el respaldo del ex gobernador cordobés Juan Schiaretti.

Reunión de gobernadores y dirigentes provinciales en la ciudad de Buenos Aires

Ignacio Torres, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Carlos Sadir, Claudio Vidal, los cinco gobernadores confluyen el nuevo frente electoral

Según Ignacio Torres, gobernador de Chubut y vocero del encuentro, el objetivo principal es “dar una pelea en representación de una Argentina federal que necesita vocería en el Congreso”. El frente busca conformar una agenda parlamentaria que impulse la producción y el trabajo, y que defienda los intereses de las provincias en la discusión de una nueva reforma fiscal.

La postura del frente ante el gobierno de Milei

Si bien los gobernadores reconocen la necesidad de realizar ajustes fiscales para lograr el equilibrio en la Nación y en las provincias, también exigen que se garanticen las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo provincial. En este sentido, el frente se presenta como un defensor del interior productivo y de la Argentina del trabajo.

Se espera que Juan Schiaretti encabece la lista de diputados en Córdoba, lo que lo posicionaría como un referente de los reclamos federales en el Congreso. Su experiencia como gobernador y su perfil centrista lo convierten en una figura clave para el armado de este nuevo espacio político.

Juan Schiarett participó en la reunión de gobernadores y dirigentes provinciales

Otros dirigentes que podrían sumarse al nuevo frente

Según Torres, hay otros gobernadores y legisladores que manifestaron su interés en sumarse al frente. “Hoy hay muchos legisladores, senadores y diputados que se sienten acéfalos de una representación nacional y que tienen una mirada que coincide con la mirada que tenemos nosotros y que en este frente van a encontrar un espacio político con una mirada a futuro de desarrollo que no pierda tiempo en fetiches setentistas y en discutir el pasado”, aseguró.

Los gobernadores ratificaron que avanzarán en sostener los dos proyectos que tienen media sanción del Senado: el de distribución del Fondo de ATN y el de los impuestos a los combustibles líquidos (con la eliminación de fiduciarios). “Nosotros no estamos mendigando nada que no nos corresponda y no estamos atentando contra ningún equilibrio fiscal”, aclaró Torres.

Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, gobernadores de la Región Centro

Las provincias que no participarán del frente

Según trascendió, el frente no presentará candidatos en la Ciudad de Buenos Aires ni en la provincia de Buenos Aires. Además, se especula con que los gobernadores peronistas disidentes Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) podrían armar listas con el peronismo kirchnerista para las candidaturas nacionales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.