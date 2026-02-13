La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las modalidades de cumplimiento del arresto domiciliario de la exmandataria Cristina Kirchner. El fallo de los magistrados Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña desestimó el reclamo contra el uso de la tobillera electrónica y mantuvo las limitaciones vigentes para la recepción de invitados en su residencia de San José 1111.

Qué resolvió la Justicia sobre la tobillera de Cristina Kirchner

Los magistrados de la Casación rechazaron la solicitud para retirar el dispositivo de rastreo y flexibilizar el régimen de visitas. La resolución confirma las medidas de control impuestas previamente por el tribunal oral que dictó la sentencia de seis años de prisión por la “causa Vialidad”.

El tribunal reivindicó el límite de tres visitantes simultáneos para los encuentros en el inmueble Nicolás Suárez

Los jueces sostuvieron que la vigilancia técnica resulta necesaria para asegurar la ejecución efectiva de la pena en el domicilio. Esta disposición técnica permanece vigente junto con las restricciones horarias para el uso de la terraza y el límite estricto de personas autorizadas a entrar a la vivienda.

Qué pasará con las visitas en el domicilio de Cristina Kirchner

El régimen que ratificó la Justicia establece pautas estrictas para la entrada de sujetos ajenos al círculo de parientes cercanos. El ingreso de personas fuera del núcleo familiar primario o del equipo de profesionales indispensables requiere una autorización judicial previa.

Este permiso debe poseer un carácter individual y fundamentado ante el juzgado correspondiente. El tribunal fijó un tope de hasta tres personas por cada encuentro simultáneo. Estas citas ocurren un máximo de dos veces por semana con una duración que no supera las dos horas de reloj.

La expresidenta cumple una sentencia de seis años de prisión en su vivienda particular Valeria Rotman

La resolución judicial también denegó el pedido para extender el tiempo de permanencia en la terraza del edificio de la calle San José. Los magistrados consideraron que las reglas actuales garantizan un control efectivo de la condena. El tribunal determinó que la estancia al aire libre debe ajustarse a los cronogramas que fija el sistema penitenciario para estos casos de excepción.

Cuál fue el motivo de la restricción tras el encuentro con economistas

La decisión de los jueces surge tras un evento ocurrido el 17 de noviembre de 2025. En esa fecha, Kirchner recibió a un grupo de nueve especialistas en economía en su vivienda. La difusión de una fotografía de aquel encuentro en la red social X motivó la revisión de las normas de conducta por parte de las autoridades. El tribunal oral detectó que los abogados no informaron sobre el carácter colectivo y simultáneo de la reunión al momento de pedir los permisos.

Las reuniones con personas externas al grupo familiar pueden ocurrir dos veces por semana Instragram Cristina Kirchner

La mayoría de la Sala IV juzgó que este hecho desbordó el régimen de arresto domiciliario permitido. Los magistrados consideraron que la publicidad del evento justificó la necesidad de precisar y reforzar las condiciones de supervisión. Según el fallo, estas herramientas organizativas buscan evitar la desnaturalización del sistema de reclusión fuera de un penal. La Justicia entendió que el control judicial debe primar sobre las actividades sociales de la exfuncionaria para mantener la integridad de la sanción penal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Hernán Cappiello.