El plan para “derribar” a Francisco: Grabois recordó su reunión con Bannon y dijo que “no sabía” del vínculo con Epstein

Luego de que se conociera que Jeffrey Epstein y el exjefe de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, intercambiaron mensajes en los que hablaban de un plan para “derribar” al papa Francisco, el diputado nacional Juan Grabois, quien supo estar muy cerca del fallecido Jorge Bergoglio, recordó su reunión con el controvertido exasesor del presidente de los Estados Unidos –a quien había elogiado tras ese encuentro– y aseguró que desconocía su vínculo con el financista y delincuente sexual.

“De Bannon no sabía que estaba ligado a Epstein, pero sí, claramente, que estaba en una campaña contra el papa Francisco”, afirmó Grabois durante una entrevista que le concedió al portal Religión Digital.

El diputado nacional de Unión por la Patria recordó que , “con errores y aciertos”, su deber “siempre fue llevar su mensaje [el del Papa] y debatir con sus enemigos para ‘convertirlos’”. “Hice eso desde 2007, antes, durante y después de su pontificado, en la Argentina y muchos países del mundo”, relató.

Respecto de su extensa charla con Bannon, figura influyente en la derecha estadounidense, el dirigente social confesó: ”Creo que fue una reunión positiva porque no lo escuché volver a hablar mal de Francisco que era mi objetivo central".

Grabois suele verse con referentes políticos del exterior para discutir sobre el legado de Francisco. “Cada vez que tengo oportunidad me siento a dialogar con cualquier persona políticamente relevante –sea de derecha, sea de izquierda– sobre el magisterio de Bergoglio, muy particularmente si son católicos, para poner ese magisterio en valor y evitar tantas críticas injustas", puntualizó.

Steve Bannon y Jeffrey Epstein, en una imagen difundida en Estados Unidos Archivo

Según correos incluidos en la última tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Epstein y Bannon intercambiaron mensajes en los que planteaban financiar organizaciones católicas para incursionar en el Vaticano con la intención de deponer al papa argentino. “Derribaremos a Francisco (‘Will take down Francis’)”, escribió Bannon; allí agregó que también debían atacar a Hillary y Bill Clinton, al presidente de China, Xi Jinping, y a la Unión Europea.

El correo data de junio de 2019, semanas antes del arresto de Epstein –el 6 de julio de ese año–, y muestra además que Bannon mantuvo un contacto estrecho hasta el final con el financista, que murió en una prisión de Manhattan el 10 de agosto de 2019.

La documentación publicada comienza a revelar que Epstein empezó a financiar organizaciones benéficas católicas a través de su fundación. Además, envió a sus hombres a eventos del Vaticano ya que estaba muy interesado en la “política exterior” de la Santa Sede en materia de inmigración y contra la propagación del populismo nacionalista.

La charla con Bannon

En agosto último, Grabois contó en el canal de streaming Blender que se había visto con Bannon: “Estuve muchas horas con él. Me encontré con un estilo de persona que uno piensa: ‘Así deberían ser los que tienen planteos de izquierda, revolucionarios’. Un tipo simple, con una casa simple [siendo] uno de los creadores de MAGA”.

Juan Grabois (UxP) durante el tratamiento de Presupuesto 2026 y reforma laboral en Diputados. Congreso Nacional Manuel Cortina

Allí sostuvo que Bannon “es un humanista católico” que plantea que “existe una oligarquía que se está tratando de autonomizar del Estado norteamericano y crear un Estado apartheid en Silicon Valley para controlar el mundo desde ahí”. “Voto a favor, estoy con vos Steve Bannon [en la misión de ‘aplastar a esa oligarquía’]”, afirmó Grabois.

Dos meses antes, el diputado se había referido a Bannon en el mismo streaming. En esa ocasión dijo que, “a diferencia de lo que plantea Elon Musk, Bannon plantea un nacionalismo popular de los Estados opresores [...] y una guerra contra las élites económicas”. Y añadió: “Sería un graboisista de derecha”.

En febrero de 2025, Bannon se declaró culpable en una causa judicial por el desvío de fondos para construir el muro antinmigración con México y fue condenado a tres años de libertad condicional.

En octubre de 2022 también había recibido un revés de la Justicia de los Estados Unidos, cuando fue condenado a cuatro meses de prisión por su negativa a colaborar con la investigación parlamentaria sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 que encabezaron militantes de Trump.

Bannon, ideólogo de la campaña electoral de Trump, cumplió esa condena y fue liberado en octubre de 2024.

Es una figura controvertida en los Estados Unidos. Influyente en el Partido Republicano, conduce el podcast Cuarto de guerra, donde milita por Trump.