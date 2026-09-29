Qué se sabe de la muerte del senador nacional Juan Carlos Pagotto

El senador nacional Juan Carlos Pagotto murió este martes a los 74 años en la ciudad de La Rioja. La noticia fue confirmada a LA NACION por fuentes legislativas del bloque de La Libertad Avanza, que el dirigente integraba desde 2023.

Según informó el diario local El Independiente, el cuerpo fue hallado sin vida en el interior de su domicilio en la capital provincial. Hasta el momento no se comunicó oficialmente la causa de su muerte.

Hasta el momento no se comunicó oficialmente la causa de su muerte Ricardo Pristupluk

Pagotto representaba a La Rioja en la Cámara alta y presidía desde febrero la Comisión de Acuerdos, encargada de analizar los pliegos de funcionarios y magistrados propuestos por el Poder Ejecutivo. Desde ese lugar había intervenido en el tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales.

Quién ocuparía su banca en el Senado

La banca de Pagotto sería ocupada por Claudia Cecilia López, actual legisladora provincial y segunda candidata de la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de 2023, según informó el vocero presidencial Adrián Ravier.

Su asunción deberá esperar hasta la próxima sesión del Senado, que podría realizarse recién dentro de dos semanas. Si López no asumiera, el siguiente posible reemplazante sería Alejandro Cruz Antúnez.

La banca de Pagotto sería ocupada por Claudia Cecilia López @llajuventud.larioja

La trayectoria de Pagotto y su vínculo con los Menem

Abogado de profesión, Pagotto había nacido en Mendoza, aunque desarrolló su vida política en La Rioja. En junio de 2023 aceptó encabezar la lista de candidatos a senadores nacionales de La Libertad Avanza por esa provincia y llegó al Congreso con el primer grupo de legisladores libertarios.

Pagotto había nacido en Mendoza, aunque desarrolló su vida política en La Rioja Juan Carlos Cardenas/ Comunicacion Senado.

En el Senado lo definían como “hombre de los Menem”. Había mantenido una relación cercana con el expresidente Carlos Menem y una amistad de años con su hermano Eduardo. Ese vínculo también lo ubicaba, dentro de la interna oficialista, en el sector alineado con Martín y Eduardo “Lule” Menem y con Karina Milei.

Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento — Karina Milei (@KarinaMileiOk) September 29, 2026

Antes de llegar a la presidencia de la Comisión de Acuerdos, estuvo al frente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. En esta última tuvo un papel relevante durante la discusión parlamentaria de los decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Javier Milei, entre ellos el DNU 70/23.