Qué se vota el domingo 7 de septiembre en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

Los electores bonaerenses acudirán a las urnas este domingo 7 de septiembre para una nueva jornada cívica. El acto electoral definirá la renovación de una parte importante del Poder Legislativo local. La Junta Electoral provincial ya habilitó la consulta del padrón definitivo para las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025.

¿Qué cargos se eligen en estos comicios?

Los ciudadanos habilitados en el territorio bonaerense votarán para renovar la mitad de las bancas de la Legislatura provincial. La elección definirá 23 senadores provinciales titulares con sus 15 suplentes y 46 diputados provinciales titulares junto a 28 suplentes.

En los comicios se elegirán 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes, asignaciones relevantes para la dinámica política de la provincia Eva Cabrera / Télam

En los distintos municipios también se seleccionarán nuevos concejales y consejeros escolares. La relevancia de estos comicios radica en la nueva configuración del panorama político provincial.

Cómo consultar el padrón electoral

La verificación anticipada del lugar de sufragio es aún más importante este año, por la incorporación de nuevos establecimientos. La consulta permite conocer el establecimiento, la dirección, el número de mesa y el orden asignado. El procedimiento es rápido y se realiza de forma online.

Los pasos para acceder a la información son los siguientes:

Ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Escribir el número de DNI del votante.

Seleccionar el sexo que figura en el documento.

Completar el campo de verificación.

Pulsar el botón “Consultar”.

El sistema mostrará de inmediato los datos necesarios para agilizar el proceso durante la jornada electoral.

Cuál es el sistema de votación vigente

La provincia de Buenos Aires mantiene la modalidad de votación con las boletas partidarias tradicionales para este acto electoral. El gobierno bonaerense confirmó la plena vigencia del sistema, al que describió como “ágil, robusto y confiable”.

La Boleta Única de Papel no se implementará en los comicios del 7 de septiembre Joaquín Meabe

Esta metodología difiere de la que se utilizará en los comicios nacionales. La Boleta Única de Papel (BUP) no se implementará el 7 de septiembre. Su uso está reservado para la elección nacional del 26 de octubre.

Por qué los bonaerenses votan dos veces en 2025

Los residentes habilitados para sufragar en la provincia deben acudir a las urnas en dos fechas distintas este año. La primera convocatoria es la provincial, este 7 de septiembre, para la elección de legisladores, concejales y consejeros escolares.

La segunda cita electoral será el 26 de octubre, para las elecciones legislativas nacionales. En esa oportunidad, los votantes elegirán a los diputados y senadores que representarán a la provincia en el Congreso de la Nación.

Los bonaerenses volverán a las urnas el 26 de octubre para las elecciones nacionales, gracias a la decisión del Gobernador de desdoblar los comicios Nicolas Aboaf

Las fechas clave del calendario electoral

El cronograma para los comicios provinciales establece varias instancias importantes para los ciudadanos y las fuerzas políticas. Las próximas fechas determinantes son:

5 de septiembre: fin del plazo para la campaña electoral, la emisión de propaganda y la difusión de encuestas o sondeos, 48 horas antes del inicio de la veda.

fin del plazo para la campaña electoral, la emisión de propaganda y la difusión de encuestas o sondeos, 48 horas antes del inicio de la veda. 7 de septiembre: jornada de elecciones provinciales. La difusión de proyecciones sobre el resultado podrá comenzar tres horas después del cierre de los comicios.

jornada de elecciones provinciales. La difusión de proyecciones sobre el resultado podrá comenzar tres horas después del cierre de los comicios. 13 de septiembre: inicio de las tareas correspondientes al escrutinio definitivo.

inicio de las tareas correspondientes al escrutinio definitivo. 6 de noviembre: vencimiento del plazo para la justificación de la no emisión del sufragio, fijado en 60 días posteriores a la elección.

vencimiento del plazo para la justificación de la no emisión del sufragio, fijado en 60 días posteriores a la elección.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.