Este domingo 7 de septiembre son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hay quienes se preguntan qué ocurriría en el caso de no aparecer en el padrón electoral: la respuesta es clara, ya que no podrá emitir su voto.

Elecciones Buenos Aires 2025: qué hago si no aparezco en el padrón definitivo

Si un bonaerense no aparece en el padrón definitivo de la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre, no podrá votar en ese comicio, ya que figurar en el documento es requisito indispensable para emitir el voto.

Gabriel Katopodis, Diego Valenzuela, Julio Zamora y Romina Del Plá son candidatos para la primera sección en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025

El plazo para presentar un reclamo ante la Justicia electoral por no aparecer en el padrón ya terminó, por lo que en caso de detectar un error u omisión, a esta altura no se puede hacer ningún reclamo.

Así se puede consultar el padrón de las elecciones Buenos Aires 2025

Para consultar el padrón electoral definitivo y obtener esta información detallada, los electores bonaerenses pueden seguir un procedimiento sencillo y rápido.

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Una vez allí, se solicitará al votante que escriba su número de DNI.

Posteriormente, deberá elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.

Finalmente, será necesario rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.

Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente.

Además, se detallará el número de la mesa y el orden específico dentro del padrón.

En estas elecciones, los bonaerenses que figuran en el padrón definitivo de electores tendrán la responsabilidad de definir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. Esto incluye la elección de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, así como 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Adicionalmente, en distintos distritos electorales se definirán los concejales y los consejeros escolares, completando así la renovación de autoridades locales y provinciales. La relevancia de estos comicios radica en la configuración del panorama político de la provincia más grande del país.

Cómo se vota este domingo 7 de septiembre

Respecto a la modalidad de votación, el 7 de septiembre se mantendrá el sistema tradicional con boletas partidarias. El Ministerio de Gobierno bonaerense lo considera un “sistema ágil, robusto y conocido por el electorado”.

En contraste, las elecciones nacionales de octubre sí implementarán la Boleta Única de Papel (BUP).

Cuáles son los pasos para consultar el padrón provincial de electores

La provincia se divide en ocho secciones electorales que agrupan municipios para la elección conjunta de diputados y senadores provinciales, cada una con distinto número de electores.

Estas elecciones serán decisivas para definir la representación política en la provincia más grande y poblada del país.

Elecciones bonaerenses 2025