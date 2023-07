Qué se vota en las elecciones en Chubut 2023

escuchar

Las elecciones en la provincia de Chubut se realizan este domingo 30 de julio, en el que los 474.242 ciudadanos habilitados en el padrón podrán votar al próximo gobernador, su vice, legisladores locales y otros cargos municipales para el mandato 2023-2027.

Además de elegir al próximo titular del Poder Ejecutivo, los ciudadanos de la provincia deben acercarse a las urnas para asignar diputados provinciales, intendentes o jefes comunales y concejales de la mayoría de las jurisdicciones. En las circunscripciones Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento también se definirán los representantes populares al Consejo de la Magistratura. En Los Altares, se concretará una elección complementaria con el fin de cumplir el proceso de elección de Juez de Paz de Paso de Indios.

Las elecciones 2023 en la provincia de Chubut definirán autoridades ejecutivas, legislativas y municipales de dicha jurisdicción Marcelo Martínez - LA NACION

Dónde voto: consultá el padrón electoral en Chubut

Los ciudadanos chubutenses pueden consultar el padrón en el sitio oficial del Tribunal Electoral de Chubut y allí conocer en detalle el lugar de votación que les fue asignado.

Para acceder a esta información es preciso clickear en “No soy un robot” y luego completar la casilla con el número de documento. Una vez realizado esto, el sistema mostrará la dirección del establecimiento al cual debe acudir el elector, con el número de la mesa y el número de orden.

Qué documentos se necesitan para votar en Chubut

El Ministerio del Interior indica que, para emitir el sufragio, los documentos válidos son los siguientes:

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

DNI libreta verde

DNI libreta celeste

DNI tarjeta

En este sentido, desde la cartera recuerdan a la ciudadanía que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.

Qué pasa si no voto en las elecciones de Chubut

Elecciones 2023: Diferencias entre voto en blanco, voto nulo, impugnado y los demás tipos de voto

De acuerdo a la Constitución Provincial de Chubut, el voto es “universal, igual, personal, secreto y obligatorio”. Por lo tanto, los ciudadanos que figuran en el padrón deben ir a sufragar en las elecciones provinciales, y eso aplica a las que se llevan a cabo este fin de semana.

Aquellas personas que no se presenten al acto electoral, recibirán una multa por no emitir su voto. De todos modos, esto no aplica en los casos previstos por la ley, por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deberán justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante el Tribunal Electoral de Chubut para no tener que pagar la multa.

