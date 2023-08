escuchar

La victoria del presidenciable libertario Javier Milei en las elecciones PASO dejó para el líder Camionero Pablo Moyano un tendal de “inacción” en Unión por la Patria, que hoy salió a criticar. “La vicepresidenta no habla, el Presidente no habla, los gobernadores no hablan”, se quejó el sindicalista, que también cargó contra Máximo Kirchner por su rol en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y contra los intendentes por la falta de militancia en las primarias. Dijo que, de seguir así, “la derecha” quedará cada vez “más instalada y más fuerte”, y advirtió: “Si no nos ponemos las pilas y no reaccionan, se van a llevar puestos gobernadores, intendentes”.

Esperó, entonces, que en estos días llegue “una bajada de línea” de los socios mayoritarios para redefinir la campaña, mientras que al ministro de Economía y precandidato oficialista, Sergio Massa, le exigió que acelere los anuncios para los trabajadores más afectados por la inflación.

“Llama la atención”, deslizó en Radio 10 Moyano cuando analizó los resultados de las elecciones y marcó que en distritos de la provincia de Buenos Aires y del interior se impusieron los dirigentes locales, pero no así Massa. Justificó también, sobre eso, que sus compañeros de Camioneros le contaron que no hubo militancia en esas zonas.

“No digo que tranzaron con otro espacio, pero no se militó como se tendría que haber militado. Hubo un llamado de atención [cuando se impuso Milei] y bueno... No es que solamente les van a sacar los derechos a los laburantes; la coparticipación se terminó y que cada provincia se arregle”, indicó sobre un posible escenario de Milei frente a la Casa Rosada y fue ahí que sentenció: “Si no nos ponemos las pilas y no reaccionan se van a llevar puestos gobernadores, intendentes. Que ya nuestro espacio salga a militar. No puedo entender la inacción del espacio. La vicepresidenta no habla, el Presidente no habla, los gobernadores no hablan. Me llama a mí, como militante peronista, la atención”.

Alegó, en tanto, que desde su sindicato realiza plenarios, pero marcó que no nota esa misma decisión desde la pata política de la coalición. “Después de las PASO algunos resultados me han llamado la atención. En algunas provincias, en los distritos locales sacaban más votos que el candidato a presidente. Veo inacción. No sé qué están esperando las máximas autoridades del PJ nacional, de la provincia de Buenos Aires, de distintos sectores de Unión por la Patria para convocar urgente y empezar a ir a buscar aquellos argentinos que no nos han votado o no han ido a votar”, insistió.

Admitió además sentirse “sorprendido y preocupado” por la cantidad de votos que cosechó el libertario, como así también comentó que Milei continúa instalando sus “propuestas alocadas” ante la falta de reacción del espacio oficialista. “Por eso debe haber ya una movilización en los barrios, en las fábricas; tanto del sector político, sindical, de los movimientos sociales. Sino lamentablemente vamos a llegar al 22 de octubre con una derecha cada vez más instalada y mas fuerte”, indicó, a la vez que deseó: “Ojalá me equivoque y en estos días empiecen a haber bajadas de línea”.

