El intendente de Hipólito Yrigoyen, Jorge Cortés, murió anoche en un accidente en la ruta 6, cuando volvía de la reunión de intendentes en Avellaneda, en la que participó el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof.

Cortés tenía 53 años y nació en Henderson, la ciudad cabecera del distrito de Hipólito Yrigoyen. Era padre de tres hijos y tenía un nieto, por quien demostraba su fascinación.

Estudió Medicina en la Universidad Nacional de La Plata, fue director del Hospital Municipal de Hipólito Yrigoyen y del Hospital Provincial de Nueve de Julio. También se desempeñó en el Ministerio de Seguridad como médico forense.

Cortés sucedió al intendente radical Enrique Tkacik tras ganar las elecciones del 25 de octubre de 2015. Este año se presentaba por la reelección, y había conseguido en las PASO del 11 de agosto el mismo caudal de votos que hace tres años y medio: 51,67%.

"Hay que dejar mezquindades de lado, tenemos que trabajar en beneficio de la comunidad, la gente no quiere más peleas, muchas veces recibo críticas porque viajo mucho a gestionar, pero si no golpeás puertas no podes gobernar", dijo en uno de sus últimos actos.

Cortés murió anoche, alrededor de las 20, en un accidente en la rotonda de la de ruta provincial 6, kilómetro 68, sentido hacia Cañuelas, en el partido de San Vicente. El intendente volvía de un acto del Frente de Todos, en el que participaron 35 intendentes y candidatos a intendentes de la provincia de Buenos Aires.

Si bien todavía se desconoce qué pasó, se supo que conducía el intendente acompañado por el secretario de Gobierno, Martín Adrián Aroiguani y Pablo Enrique Martínez, quienes fueron trasladados con lesiones al Hospital de San Vicente.