Quién era Matías Mazú, el legislador de Santa Cruz cercano a los Kirchner que murió en un accidente de tránsito

Presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura de Santa Cruz, el diputado provincial Matías Mazú murió anoche en un siniestro vial, mientras viajaba desde Río Turbio a Río Gallegos, con el fin último de llegar a la ciudad de Buenos Aires para una entrevista vinculada a Yacimientos Carboníferos (YCRT), la empresa que conocía bien ya que fue intendente por tres períodos de la localidad emplazada en la cuenca donde se extrae el carbón y que aloja la compañía estatal. Su cuerpo fue encontrado en el interior de la camioneta que manejaba, después de que su familia lo reportara desaparecido y se iniciara un operativo de búsqueda.

La despedida de Yacimiento Carbonífero Río Turbio a Mazú Facebook

Histórico dirigente kirchnerista santacruceño, y vinculado así a la administración actual de Alicia Kirchner, quien dijo estar “impactada” ante la noticia, “el Turco”-como era conocido en sus tierras- también había militado con Néstor Kirchner en los albores de la fuerza política que después gobernó tres veces la Argentina y que en este momento integra también la coalición que comanda el Ejecutivo.

“Querido Turco Mazú, veo tu cara en los portales y me cuesta aceptar lo que dicen las palabras. Consternación y mucha, pero mucha, pena. Un abrazo infinito a Abigail y a toda tu familia”, escribió esta mañana la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Querido Turco Mazú, veo tu cara en los portales y me cuesta aceptar lo que dicen las palabras. Consternación y mucha, pero mucha pena. Un abrazo infinito a Abigail y a toda tu familia. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 19, 2023

“Con un gran profesionalismo, compromiso y vocación de servicio, Mazú dedicó su vida al servicio público y al bienestar del pueblo santacruceño”, indicaron, por su parte, desde el gobierno de Santa Cruz sobre este hombre que fue además ministro de Desarrollo Social durante el mandato de Daniel Peralta. “Su legado perdurará por siempre en la memoria santacruceña”, indicaron sobre el dirigente que además fue tildado de “amigo” por el titular de Seguridad nacional, Aníbal Fernández.

Que Dios te bendiga querido amigo pic.twitter.com/prIspTAM0I — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 19, 2023

De familia atravesada por la militancia, Mazú era padre de cuatro hijas: Abigail -mencionada por Cristina en su tuit-, Mira, Adamna y Lucila. La primera de ellas es la actual secretaria de Políticas de Género de Santa Cruz, una fiel seguidora de la vicepresidenta y referente de La Cámpora. En el último cumpleaños de su papá, el de 58, la funcionaria le dijo que era “el número uno de su vida”. E incluso le escribió en Facebook: “Siempre ahí para un abrazo, un plan de comidita, una cosita dulce, un mimo a nuestra forma tirando vasos, platos o cuanta cosa se nos cruce en el camino. Una mirada sobre la política. Siempre ahí. Padre, un imprescindible en nuestros días, en mis días”.

Matías Mazú y su hija Abigail Facebook

Recordado en las localidades aledañas a Río Turbio -donde el intendente Darío Mena decretó asueto administrativo por el miércoles y duelo de tres días con bandera a media asta-, sus compañeros de espacio, que rememoraron los tiempos con él, lo ponderaron como un hombre que buscaba acuerdos. “Valoramos tu trabajo incansable en la búsqueda de consensos y compromiso con la realidad cotidiana. Tu impronta quedó en todos nosotros como una manera de vivir y sentir la política, por eso tu partida nos llena de dolor”, manifestaron desde el parlamento de Santa Cruz. Políticos de la oposición también destacaron su capacidad de tender puentes.

Su extenso recorrido público y su lugar como un referente local de peso fueron dos ejes sobre los que se centraron quienes lo conocieron hoy, al momento de despedirlo. “Fuiste la persona que me enseñó a militar este proyecto, Turco querido, y siempre seguiremos con tu legado, mi loco; ni un paso atrás”, le escribió la concejala de Río Turbio Karina Gómez, frentetodista como él. “Fue quien confió en mí en este camino legislativo”, dijo en ese mismo sentido la diputada provincial Laura Hindie.

Néstor Kirchner y Matías Mazú

Así también se expresó Patricia Maya, una de sus empleadas. “Con profundo dolor me toca despedir a Matías Mazú, el Turco, un gran jefe y compañero, quien me abrió la primera puerta para trabajar cuando regresé a mi pueblo natal, cuando estaba como intendente. Aún recuerdo nuestra primera charla, cuando llegué feliz a casa por encontrar mi primer trabajo”, escribió esta mujer, que incluso contó que ayer, en el día de su muerte, el legislador había pasado por su casa un rato antes, pero no pudieron compartir un último café juntos.

Oscar Lemes, exdiputado santacruceño, sintetizó sobre Mazú: “Peronista hasta los huesos, militante por siempre”.

