Quién era Nazareno Cruz Otamendi, el intendente de La Pampa que murió en un accidente en la ruta

El intendente de la localidad de Quehué, en La Pampa, Nazareno Cruz Otamendi, murió este sábado cuando el hidráulico de un camión se desprendió e impactó contra el asiento del conductor, en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18. El funcionario tenía 44 años y estaba en el cargo desde diciembre de 2023; tenía mandato hasta 2027. Durante el accidente viajaba junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad, que no sufrieron lesiones graves.

Tras la tragedia, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, expresó públicamente sus condolencias a través de sus redes sociales. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del gobierno, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”, expresó.

Por fuera de su faceta politica, Cruz Otamendi era médico veterinario -egresado de la Universidad Nacional de La Pampa- y amaba a los caballos, según contaba en su perfil de Instagram. También le gustaba pasar tiempo con sus hijos. Al momento del accidente, iba con su familia a vacacionar a la costa atlántica.

El accidente ocurrió cerca de las 6, cuando un camión tipo grúa pasó por al lado de su camioneta Fiat Strada, en la que viajaba junto con su familia. Además, amigos de la familia se trasladaban en otros dos vehículos, muy cerca de ellos.

Según trascendió, el transporte de gran tamaño circulaba en sentido contrario y, al avanzar junto a la camioneta del intendente, se le desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, que tiene la función de levantar plataformas cargadoras, volquetes o estabilizadores.

El medio local El diario de La Pampa afirmó que, acto seguido, el objeto chocó contra el asfalto e impactó directamente contra el asiento del conductor, lo que provocó su muerte en ese instante. Por su parte, la pareja de Cruz logró manejar la camioneta desde su asiento y dejarla en la banquina.

Además de Ziliotto, otros integrantes del arco político de la provincia se pronunciaron sobre el fallecimiento del intendente. Daniel Kroneberger, senador nacional por La Pampa, señaló: “Despedimos con dolor a Nazareno Otamendi. Un abrazo sentido para su familia, sus afectos y para toda la comunidad de Quehué en estas horas de tristeza. Mi acompañamiento y mis condolencias".

En tanto, la diputada provincial Andrea Valderrama también se sumo a los mensajes de despedida y escribió: "Un hombre comprometido con su pueblo y su gente. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad en este doloroso momento".