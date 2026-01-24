LA NACION

Un intendente de La Pampa murió tras chocar contra un camión en la ruta

Ocurrió cerca de las 6, cuando uno de los hidráulicos del vehículo de gran porte se desprendió e impactó contra el auto; el funcionario de Quehué viajaba junto a su pareja y sus dos hijos, que sufrieron lesiones

Uno de los hidráulicos se desprendió e impactó contra el asiento de Cruz
Uno de los hidráulicos se desprendió e impactó contra el asiento de Cruz

El intendente de Quehué, La Pampa, Nazareno Cruz Otamendi, murió mientras manejaba su auto por la ruta y el hidráulico de un camión se desprendió e impactó contra el asiento del conductor. Cruz viajaba junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad, que no sufrieron lesiones graves.

El incidente ocurrió en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, entre la localidad de Quehué y la ruta nacional 35. El funcionario estaba en su camioneta Fiat Strada junto a su familia. Detrás de él, lo seguían dos vehículos más de amigos que los acompañaban. Todos se dirigían a la costa atlántica, informó el medio local La Arena.

Fue cerca de las 6 que un camión tipo grúa pasó al lado de ellos. El vehículo de gran porte circulaba en sentido contrario y, al avanzar junto a la camioneta del intendente, se le desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, que tienen la función de levantar plataformas cargadoras, volquetes o estabilizadores.

El intendente Nazareno Cruz Otamendi
El intendente Nazareno Cruz Otamendi

Tras ello el objeto chocó contra el asfalto e impactó directamente contra el asiento del conductor, lo que provocó su muerte en ese instante, reportó el medio local El diario de La Pampa. Luego, continuó hacia atrás y golpeó contra la parte de arriba del segundo vehículo.

La pareja de Cruz logró manejar la camioneta desde su asiento y dejarla en la banquina. Tanto ella como los hijos resultaron sin lesiones graves y fueron trasladados al Hospital de General Acha.

En tanto, en el lugar del siniestro se presentó personal policial de las comisarías de Quehué, Atavia Roca, General Acha, Seguridad Rural y la Agencia de Investigación Científica. La Policía de La Pampa cortó el acceso de la ruta por más de dos horas y media. La circulación se renovó a las 11.

La reacción del arco político local

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, usó sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”, publicó.

También lo hizo el senador nacional por La Pampa Daniel Kroneberger: “Despedimos con dolor a Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Un abrazo sentido para su familia, sus afectos y para toda la comunidad de Quehué en estas horas de tristeza. Mi acompañamiento y mis condolencias“.

Por su parte la diputada provincial Andrea Valderrama fue otra de las funcionarias que despidió a Cruz. “Un hombre comprometido con su pueblo y su gente. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad en este doloroso momento”, señaló en X.

“El Comité Provincia lamenta profundamente el fallecimiento de Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad de Quehué en este doloroso momento”, sumó el diputado provincial Francisco Torroba.

