Un intendente de La Pampa murió tras chocar contra un camión en la ruta

El intendente de Quehué, La Pampa, Nazareno Cruz Otamendi, murió mientras manejaba su auto por la ruta y el hidráulico de un camión se desprendió e impactó contra el asiento del conductor. Cruz viajaba junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad, que no sufrieron lesiones graves.

El incidente ocurrió en el kilómetro 265 de la ruta provincial 18, entre la localidad de Quehué y la ruta nacional 35. El funcionario estaba en su camioneta Fiat Strada junto a su familia. Detrás de él, lo seguían dos vehículos más de amigos que los acompañaban. Todos se dirigían a la costa atlántica, informó el medio local La Arena.

Fue cerca de las 6 que un camión tipo grúa pasó al lado de ellos. El vehículo de gran porte circulaba en sentido contrario y, al avanzar junto a la camioneta del intendente, se le desprendió uno de los hidráulicos que va en los laterales entre la cabina y la caja, que tienen la función de levantar plataformas cargadoras, volquetes o estabilizadores.

El intendente Nazareno Cruz Otamendi

Tras ello el objeto chocó contra el asfalto e impactó directamente contra el asiento del conductor, lo que provocó su muerte en ese instante, reportó el medio local El diario de La Pampa. Luego, continuó hacia atrás y golpeó contra la parte de arriba del segundo vehículo.

La pareja de Cruz logró manejar la camioneta desde su asiento y dejarla en la banquina. Tanto ella como los hijos resultaron sin lesiones graves y fueron trasladados al Hospital de General Acha.

En tanto, en el lugar del siniestro se presentó personal policial de las comisarías de Quehué, Atavia Roca, General Acha, Seguridad Rural y la Agencia de Investigación Científica. La Policía de La Pampa cortó el acceso de la ruta por más de dos horas y media. La circulación se renovó a las 11.

La reacción del arco político local

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, usó sus redes sociales para expresar sus condolencias a la familia. “Mi más profundo pesar por el fallecimiento del intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué, que atraviesa hoy un momento de profundo dolor. En nombre del gobierno de La Pampa, enviamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos a su pueblo en este difícil momento”, publicó.

También lo hizo el senador nacional por La Pampa Daniel Kroneberger: “Despedimos con dolor a Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Un abrazo sentido para su familia, sus afectos y para toda la comunidad de Quehué en estas horas de tristeza. Mi acompañamiento y mis condolencias“.

Por su parte la diputada provincial Andrea Valderrama fue otra de las funcionarias que despidió a Cruz. “Un hombre comprometido con su pueblo y su gente. Acompañamos a su familia y a toda la comunidad en este doloroso momento”, señaló en X.

“El Comité Provincia lamenta profundamente el fallecimiento de Nazareno Otamendi, intendente de Quehué. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad de Quehué en este doloroso momento”, sumó el diputado provincial Francisco Torroba.