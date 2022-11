Quién era Yanina Larese, la sargenta parte de la comitiva presidencial que murió en un accidente de tránsito

escuchar

El Ejército Argentino confirmó esta mañana la muerte de la sargenta primera Yanina Mariel Larese, quien integraba la comitiva presidencial y tuvo un accidente de tránsito cuando se dirigía a San Luis para planear la llegada a esa provincia del presidente Alberto Fernández. Tanto desde el Ejército como sus allegados en redes sociales destacaron el profesionalismo de la uniformada fallecida y sus más cercanos dijeron que recordarán siempre su sonrisa.

Madre de dos hijos pequeños, Larese estaba casada con Enzo Torres, también integrante de las fuerzas. Los cuatro solían hacer salidas en familia a pasear, durante el día y por la noche, de acuerdo a la actividad que ambos compartían en redes sociales. Tenía, al menos, una hermana.

La sargenta, de 39 años y domicilio en la provincia de Buenos Aires, circulaba ayer junto a otros tres militares -el suboficial principal Marcelo Genco, el sargento Marcelo Peralta y el cabo primero Nahuel Rodríguez, que quedaron internados- en una Toyota Hilux. En un momento la camioneta se despistó y volcó, se investiga si afectada por malas condiciones climáticas. Ella fue derivada de urgencia al hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua, pero no lograron salvarla debido a la gravedad de las heridas y finalmente murió.

Según pudo averiguar LA NACION de fuentes del Ministerio de Defensa, Larese era personal del Ejército que prestaba servicios en Casa Militar. Asimismo, desde el Ejército aportaron a este medio que la mujer tenía 18 años de trayectoria en la fuerza, con especialidad de oficinista.

Desde el organismo encargado de proteger al Presidente emitieron un comunicado esta mañana en el que informaron que la sargenta primera ahora fallecida se dirigía a San Luis con el fin de realizar una avanzada de seguridad para una visita próxima del primer mandatario a esa provincia.

El mismo Fernández dijo esta mañana en Twitter estar “profundamente conmovido” por lo ocurrido, mientras que desde la Presidencia también informaron que está “en comunicación” con las familias de los afectados. Asimismo, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, le envió sus condolencias a la familia y afectos de la sargenta.

En las redes oficiales del Ejército argentino, dependencia que integraba Larese y que confirmó su muerte, reconocieron su profesionalismo y su amor a la Patria. También, destacaron que falleció en cumplimiento de sus tareas.

Las palabras de sus amigos

En tanto, Facebook fue la plataforma donde sus allegados -que la llamaban “Flaca”- expresaron sorpresa por lo ocurrido este miércoles por la mañana y remarcaron la calidez humana de la suboficial. Asimismo, enviaron las condolencias a su familia en este difícil pasar.

“Sigo sin creerlo, no sé por qué la vida es así tan dura. Amiga, compañera de curso, te fuiste tan pronto, y es un dolor terrible y sigo sin comprenderlo”, escribió el usuario Paul Chino. “Fuiste una gran persona y profesional, te queremos mucho”, acotó.

Mariel Ledesma, otra persona cercana a Larese, plasmó en esa red social otras sentidas palabras para la mujer que murió: “Te voy a recordar siempre, mi bella flaca, la de la sonrisa linda. Danos fuerza para este gran dolor, dale mucha fuerza a tu familia. Vuela alto, siempre estarás en mí”.

Más amigas de la sargenta sumaron recuerdos con el correr de los minutos, a medida que eran notificadas del trágico siniestro vial. “Intentando procesar la peor de las noticias. Enojada con la vida por llevarse a personas que no lo merecen. Hoy llegué a casa y a los pocos minutos nos enteramos de que te fuiste, no lo entiendo, no lo comprendo. Te fuiste dando todo de vos, cumpliendo con tu deber”, redactó Rita Giménez.

Esta señora añadió: “Solo le pido a Dios que le dé fortaleza a tu familia, a tu esposo e hijos. Flaca querida, cuánto lo lamento. Te voy a extrañar mucho. Gracias por siempre tener una sonrisa y por haber sido tan buena. Te queremos mucho y nunca te vamos a olvidar”.

