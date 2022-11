Murió una de las integrantes de la comitiva presidencial de Alberto Fernández tras el accidente de uno de los autos oficiales

escuchar

Una de las personas que conformaba la comitiva presidencial murió ayer por la tarde tras un accidente de tránsito mientras cumplía funciones en el servicio de la Casa Militar. Así lo confirmó el Ejército Argentino en un comunicado. Se trata de la sargenta primera Yanina Mariel Larese.

Según información del diario El Litoral el siniestro vial ocurrió el martes por la tarde, cerca de las 18, a la altura de Vicuña Mackenna, en Córdoba. En el convoy que integra la custodia del presidente Alberto Fernández -aunque no lo trasladaba en ese momento- y que se dirigía a Villa Mercedes, San Luis, iban dos vehículos y uno de ellos, donde iba Larese, volcó. La uniformada fue llevada de urgencia al hospital de Río Cuarto San Antonio de Padua. Allí finalmente murió.

En tanto, los diarios locales de Río Cuarto dieron más detalles sobre el accidente. Precisaron que Larese tenía 39 años y domicilio en la provincia de Buenos Aires, y aseguraron que viajaba en una Toyota Hilux junto a otros tres hombres, cuando la camioneta se despistó y volcó a la altura del kilómetro 619 de la ruta nacional 7.

La Voz reportó que las condiciones climáticas cuando el conductor perdió la estabilidad del vehículo eran desfavorables, pero indicó que los peritos ahora intentan determinar las circunstancias en que todo ocurrió.

De acuerdo a ese portal, en la Toyota viajaban cuatro suboficiales: un principal, una sargenta primera -Larese-, un sargento y un cabo primero.

Confirmación oficial

Esta mañana, en una nota de prensa que también lleva el sello del Ministerio de Defensa, desde el Ejército Argentino escribieron en las redes oficiales: “Es con hondo pesar que informamos el fallecimiento de la sargento primero Yanina Mariel Larese, quien sufrió un accidente de tránsito mientras cumplía una comisión del servicio en la Casa Militar. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

Además, reconocieron su profesionalismo y su amor a la Patria.

Despedidas

En Facebook sus allegados también despidieron a la mujer, que era madre de dos niños, en la mañana de este miércoles. “Sigo sin creerlo, no sé por qué la vida es así tan dura. Amiga, compañera de curso, te fuiste tan pronto, y es un dolor terrible y sigo sin comprenderlo”, escribió el usuario Paul Chino, quien también le envió fuerzas a la pareja y a los hijos de la sargenta. “Fuiste una gran persona y profesional, te queremos mucho”, acotó.

Mariel Ledesma, cercana a Larese, plasmó en esa red social otras sentidas palabras para la mujer que murió: “Te voy a recordar siempre, mi bella flaca, la de la sonrisa linda. Danos fuerza para este gran dolor, dale mucha fuerza a tu familia. Vuelta alto, siempre estarás en mí”.

Más amigas de la sargenta sumaron recuerdos con el correr de los minutos. “Intentando procesar la peor de las noticias. Enojada con la vida por llevarse a personas que no lo merecen. Hoy llegué a casa y a los pocos minutos nos enteramos de que te fuiste, no lo entiendo, no lo comprendo. Te fuiste dando todo de vos, cumpliendo con tu deber”, redactó Rita Giménez.

“Solo le pido a Dios que le dé fortaleza a tu familia, a tu esposo e hijos. Flaca querida, cuánto lo lamento. Te voy a extrañar mucho. Gracias por siempre tener una sonrisa y por haber sido tan buena. Te queremos mucho y nunca te vamos a olvidar”, añadió esa mujer.

Para las diez de la mañana de hoy, la Presidencia todavía no se había pronunciado al respecto del fallecimiento de Larese.

