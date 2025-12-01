El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción; aumenta el transporte en la Ciudad y la provincia
Además, Patricia Bullrich renunció a su cargo de Ministra para entrar al Congreso; Donald Trump dice que habló con Nicolás Maduro; Boca ganó y pasó a semifinales. Estas son las noticias de la mañana del lunes 1ro de diciembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
- Aumentó hoy el boleto de los colectivos en la Ciudad, provincia y el subte. En territorio porteño la suba es de 4,3%, por un 2,3% de inflación de octubre más un extra de 2 puntos porcentuales. En la provincia, las líneas urbanas del Gran Buenos Aires que no cruzan los límites hacia la ciudad de Buenos Aires aumentaron 14,8%. También aumentó el pasaje en subte y llega a $1206 por viaje.
- Patricia Bullrich oficializó su renuncia. La ahora ex Ministra de Seguridad publicó su dimisión al cargo y la difundió en sus redes sociales. Además, le agradeció al Presidente “la confianza para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo”. El 10 asume su banca como senadora en el Congreso.
- El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción. Para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que va a enviar al Congreso en sesiones extraordinarias. En la actualidad, los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, y se relaciona con el derecho de las personas al ser juzgadas en un plazo razonable.
- Donald Trump reconoció que habló con Nicolás Maduro. “No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí“, afirmó el mandatario estadounidense cuando le preguntaron. La revelación de la llamada coincidió con una advertencia sobre el espacio aéreo de Venezuela, que provocó desconcierto en la región y que da lugar a interpretar la medida como un anticipo de acciones militares.
- Boca le ganó a Argentinos y se clasificó a las semis del Clausura. El equipo de Claudio Úbeda eliminó al club de La Paternal con un gol de Ayrton Costa, sumó su sexta victoria seguida y espera por el ganador entre Racing y Tigre. El sábado Estudiantes superó a Central Córdoba y también logró su pase a semis: su rival será el ganador entre Barracas Central y Gimnasia.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
