Quién es Gonzalo Roca, el libertario cordobés que que Karina Milei y Martín Menem impulsan para el Consejo de la Magistratura

CÓRDOBA.− Hubo sorpresa cuando Gonzalo Roca fue elegido como cabeza de la lista de diputados nacionales en Córdoba de La Libertad Avanza (LLA). En esos días, la frase que circulaba era “el candidato menos conocido enfrenta al más conocido” en referencia a Juan Schiaretti, el exgobernador que encabezaba la lista de Provincias Unidas. Los libertarios terminaron ganando por 14 puntos y ahora la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo impulsan para el Consejo de la Magistratura.

El triunfo en Córdoba fue muy significativo para los libertarios (por el peso del distrito y por a quiénes enfrentaban) y la inclusión de Roca en la lista fue por pedido de Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque libertario en Diputados, muy cercano a Karina Milei y a Martín Menem. Roca es su amigo, vicepresidente y apoderado de la LLA en la provincia.

Abogado, especialista en derecho laboral por la Universidad Católica de Córdoba, Roca hizo una diplomatura en Hidrocarburos y un perfeccionamiento en Derecho Empresarial en España. Aunque nació en la ciudad de Córdoba hace 45 años, desde muy chico vivió en la zona de traslasierra, en el oeste provincial, a donde tiene una estación de servicio.

De una familia radical, él mismo se desafilió de la UCR antes de sumarse al espacio libertario, aunque nunca tuvo juego en el partido.

El vínculo con Bornoroni comenzó a forjarse en la Federación de Expendedores de Combustibles. El primero fue dos veces presidente y Roca, vocal y tesorero, espacios de donde trabajó −afirma él− para profesionalizar el trabajo de los estacioneros.

Roca siempre tuvo un perfil bajo. Durante la campaña bromeaba en que debería hacer terapia por cómo todos le consultaban si le molestaba ser un desconocido. Contó que fue la foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos, en medio de la cuarentena por el Covid, lo que lo impulsó a participar en la política partidaria.

La primera vez que habló en público fue con Javier Milei al lado, cuando arrancó la campaña legislativa en Córdoba. En esa oportunidad, para las tres entrevistas que dio, el Presidente pidió que Roca estuviera al lado. Se habían conocido ese mismo día. Mantuvieron una reunión en la que conversaron sobre los ejes y la importancia de ganar Córdoba.

“Me transmitió firmeza y seguridad”, aseguró días después y sostuvo su convencimiento de que el Presidente hará un “gran país”. Después de la victoria, mostró su convencimiento de que “Córdoba es liberal”.