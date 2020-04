El secretario de Derechos Humanos de la Nación tiene una extensa historia política y personal con el área Fuente: Télam

Horacio Pietragalla Corti elevó en las últimas horas un pedido formal a la Justicia para que se otorgue la prisión domiciliaria a Ricardo Jaime , el exsecretario de Transporte del kirchnerismo condenado por corrupción y preso en el penal de Ezeiza. El funcionario no ocupa un cargo más: Pietragalla Corti es el secretario de Derechos Humanos de la Nación y advirtió que el Estado podría ser responsable internacional por no respetar los derechos del detenido si no se le otorga el beneficio.

"La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime, toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad (...)", indica el escrito.

Fiel a Cristina Kirchner y camporista, Pietragalla tiene una extensa historia laboral y personal con los derechos humanos. Nieto recuperado, el funcionario es el hijo de Horacio Pietragalla y Liliana Corti , militantes de la organización Montoneros y asesinados en 1975 y 1976.

El funcionario nació el 11 de marzo de 1976 y fue el segundo hijo de la pareja. A los cinco meses, luego del asesinato de su madre, fue trasladado a la Clínica Mayo y a la Brigada Femenina de San Martín por personal policial. Según información de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, el bebé se entregó a una mujer que trabajaba como empleada doméstica en la casa del teniente coronel Hernán Tetzlaff.

Fue en abril de 2003 cuando Pietragalla conoció su verdadera identidad. Se había acercado en 2002 a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) porque tenía dudas sobre su identidad. Para entonces ya se había iniciado una investigación sobre su caso en el juzgado federal en lo Criminal y Correccional N°1, a cargo de Roberto Marquevic, quien ordenó la realización de los análisis que confirmaron su identidad.

Ese mismo año el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó el cuerpo de su padre, enterrado como NN en el cementerio de San Vicente de Córdoba. Un año después se identificó el de su madre.

Horacio Pietragalla Corti asumió por primera vez como diputado nacional en 2011 Fuente: Télam

Tras conocer su verdadera identidad, Pietragalla comenzó un camino ascendente en la militancia por los derechos humanos que lo llevó por varios cargos hasta que el gobierno de Alberto Fernández lo designó al frente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que funciona en le predio de la exESMA, en Núñez.

Según dijo en una entrevista con Página 12, fue motivado por "entender" la militancia de sus padres y los procesos políticos de aquel entonces que Pietragalla se convenció de la "importancia de la política".

Tras un período de militancia con Abuelas y en el kirchnerismo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde encabezó una unidad básica que bautizó con el nombre de sus padres, Pietragalla asumió una banca como diputado nacional en 2011 por el Frente para la Victoria.

De buen vínculo con Máximo Kirchner y Juan Cabandié , el diputado se acercó por esos años a La Cámpora, donde fue uno de los referentes de derechos humanos de la organización y mantuvo una sólida lealtad con Cristina Kirchner. "Tenemos que acompañarla, apoyarla y también proponer. Si no estamos para eso, estamos en el horno", dijo tras asumir su banca.

En diciembre 2015, poco antes de terminar su mandato, fue designado al frente del Archivo Nacional de la Memoria, donde duró poco más de un mes. Debió abandonar el cargo cuando llegaron las designaciones del recién llegado Mauricio Macri .

Fuerte crítico de la gestión de Cambiemos, Pietragalla viajó a Santa Cruz en 2016, donde Alicia Kirchner lo designó secretario de Derechos Humanos. Un año después volvió a ocupar una banca en la Cámara baja, donde trabajó hasta que reemplazó a Claudio Avruj en la Secretaría. Hasta ahora, el funcionario había mantenido un perfil bajo.