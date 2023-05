Quién es Hugo Passalacqua, el candidato que busca lograr un hecho inédito en la política misionera

escuchar

POSADAS.- A los 64 años, el docente Hugo Passalacqua quedó a un paso de lograr un hecho inédito en la historia política de Misiones: ser el primero en alcanzar la gobernación en dos períodos no consecutivos . Ahora intentará lograr las reivindicaciones de la Nación que la provincia está reclamando desde hace algunos años.

La más importante, una compensación por la baja coparticipación federal que recibe Misiones: es la provincia que menos giros obtiene per cápita del NEA. Un récord negro que puede extenderse a todo el país si se excluyen a los distritos “ricos” o petroleros (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Neuquén).

Passalacqua, que tiene un buen vínculo con Gildo Insfrán de la época en que ambos fueron gobernadores, piensa de los porteños algo bastante parecido a lo que el formoseño expresó de mala manera: “Los porteños son unos reverendos hijos de su madre”.

“Cuando me llaman por teléfono y es un 011 no atiendo”, dijo Passalacqua dos días después de las polémicas palabras de Insfrán, en una entrevista en el oficialista Canal 12.

Hugo Passalacqua, candidato a gobernador. Prensa Frente Renovador

Se refería a su postura, similar a la de Insfrán y otros gobernadores, respecto a que no hay federalismo en las políticas del gobierno nacional y todo está influido por el centralismo porteño.

“Las provincias son la Argentina. Porque lo que llamamos Nación es un concepto administrativo, la patria somos las provincias”, dijo Passalacqua, casi calcando los dichos del formoseño.

“De cada 3 pesos que producimos, Buenos Aires se queda con 2 y nos vuelve 1 por Coparticipación. Pongamos todo sobre la mesa, discutamos bien el federalismo: no solamente tener bandera, que es muy bonito, pero si nos estrangulás así...”, agregó.

Hugo Passalacqua saluda a Carlos Rovira, ante la mirada de Oscar Herrera Ahuad, el actual mandatario de Misiones

“Yo tengo un pensamiento federalista, misionerista, por lo general siempre me viene a la mente una frase de Artigas, ‘Buenos Aires solo da amarguras’”, sentenció.

“Hay cosas que me revelan y no me quiero poner de mal humor, pero somos la única provincia sin un metro de gasoducto, el misionero naturaliza que andar con garrafa es normal y no es así, el resto del país tiene caños”, explica, en referencia a otra de las grandes demandas de Misiones, la única provincia donde no hay gasoductos ni figura en la agenda energética nacional, al menos por ahora.

Docente y comunicador

Passalacqua es Licenciado en Comunicación Social, carrera que estudió en Buenos Aires pero en dos universidades: la comenzó en la UBA y la finalizó en la Universidad de El Salvador.

Nació en Oberá en 1957, su madre Teresa Morcchio fue una docente y mujer de la cultura muy reconocida, y su padre, Iondo Passalacqua, un hijo de vascos, contador y periodista. El padre del gobernador electo de Misiones llegó a ser corresponsal de LA NACION y fundó el Círculo de Periodistas de Oberá, al que más tarde se bautizó con el nombre de “Ignacio Ezcurra”, en homenaje al corresponsal de este diario muerto en Vietnam en 1968.

Desde la secundaria le interesó la política y en la universidad empezó a militar en Franja Morada. Llegó a ser presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Juventud Radical y en ese cargo viajó por más de 20 países, cuando la UCR estaba afiliada a la Internacional Socialista.

Hugo Passalacqua (verde) y el actual gobernador Oscar Herrera Ahuad hoy en la localidad de Campo Grande. Vienen caminando la provincia juntos hace meses. La elección de Rovira no sorprendió.

De regreso en Misiones se dedicó a la docencia, donde se desempeñó en la cátedra de Teorías de la Comunicación en la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM. Fue vicedecano de esa facultad.

Pero el gran salto de Passalacqua en la política se dio cuando en 2003 siguió a Carlos Rovira, por entonces gobernador, en su aventura de formar un partido transversal que reunieron a peronistas, radicales e independientes, al que llamó la Renovación y con el cual se despegó definitivamente de Ramón Puerta.

Passalacqua tiene también un vínculo familiar con Rovira: se casó con Viviana, prima hermana del jefe del oficialismo misionero.

El presidente Mauricio Macri, junto a su hija Antonia y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, al arribar al Aeropuerto Internacional de Iguazú, donde se están realizando obras de modernización. Presidencia

Justamente la condición más importante que destacan de Passalaqua es la lealtad incondicional a Rovira, quien ve en el exdocente (en uso de licencia) una persona que no va a verse tentado a seguir ambiciones personales y alejarse del jefe político.

Passalacqua primero fue ministro de Educación durante el segundo gobierno de Rovira, y más tarde renunció a ese cargo para ser diputado provincial. En el 2007 intentó ser intendente de Oberá y sacó muy pocos votos.

Sin embargo, Rovira lo puso como vicegobernador de Closs, ya preparando el terreno para ungirlo como el candidato que se impuso en las elecciones del 2015.

Cristina mantuvo reuniones con el gobernador Hugo Passalacqua Prensa Frente de Todos

Le tocó gobernar en una época de “ajuste blando” para Misiones, un período caracterizado por la austeridad fiscal y de achicamiento de los salarios de los empleados públicos ante la inflación.

Aquellos días inmortalizó una frase que se convirtió en meme en la tierra colorada: “La cosa no está fácil, y no está fácil mismo”.

“Esto no es Suiza, faltan muchas cosas, pero hemos avanzado mucho”, sostiene Passalacqua, en referencia a la gestión de la Renovación, cuyos más de 20 años de hegemonía extenderá a través de su mandato.