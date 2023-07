Quién es Juan Pablo Luque, el exdirigente del fútbol que apostó al pragmatismo para extender el dominio del PJ

escuchar

Juan Pablo Luque es uno de los favoritos para quedarse con la gobernación de Chubut y continuar con una tradición peronista que ya lleva 20 años, desde que asumió en 2003 Mario Das Neves. Este domingo, en su primer intento por convertirse en mandatario provincial, el actual intendente de Comodoro Rivadavia busca una victoria que tribute a Sergio Massa, quien lo acompaña en el armado como precandidato a presidente, pero que no viajó para sumarse a las celebraciones.

A pesar de la unidad lograda por el peronismo local, Mariano Arcioni, el gobernador actual, es muy cercano al ministro de Economía y candidato presidencial, y mantiene una interna política con Luque, quien se quiso despegar de su gestión durante su campaña electoral.

Luque, un abogado de 43 años, es el aspirante del oficialismo aglutinado en el Frente Arriba Chubut para suceder a Arcioni. En esta elección provincial se enfrenta a Ignacio Torres, el candidato más fuerte de la oposición, apoyado en unidad por Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los referentes nacionales de Juntos por el Cambio (JxC).

El intendente se presenta a sí mismo como “la cuarta generación de comodorenses”. Además de ejercer como abogado de manera particular, fue presidente durante 14 años del Club Gimnasia y Esgrima de su ciudad.

Su ingreso a la política partidaria se dio de manera vertiginosa y jamás se reeligió en ninguno de los cargos que tuvo. En 2011, decidió dar un salto desde la dirigencia futbolística para sumarse a la campaña del exsenador peronista Carlos Linares como intendente de Comodoro Rivadavia. Fue concejal durante un período, viceintendente en la segunda gestión municipal de Linares, en 2015, y logró sucederlo en su rol en 2019.

Sergio Massa es muy cercano al gobernador saliente, Mariano Arcioni, quién no buscó reelegirse; Juan Pablo Luque fue el candidato de unidad del peronismo, aunque se quiso despegar de la gestión de Arcioni ante el descalabro de las cuentas públicas y las crisis sociales que se sucedieron en su mandato

Su apuesta por la gobernación se dio primero con la candidatura de Linares, que perdió con Arcioni, al frente de la provincia desde 2017 tras la muerte del entonces gobernador Das Neves. Después de los sucesivos conflictos con empleados estatales, paros docentes, cortes de ruta y una crispación social sin precedente producto del descalabro en las cuentas públicas, Luque supo que sin la estructura del PJ unido era imposible una victoria frente a la oposición.

Por eso, hubo espacios que tuvo que ceder. Uno de ellos fue el de su compañero de fórmula, que hoy ocupa Ricardo Sastre, el actual vicegobernador de Arcioni. Además, lleva en el quinto lugar de su lista de diputados provinciales a Vanesa Abril, subsecretaria de información pública de la gestión provincial.

"Arriba Chubut" fue el sello que el PJ unido llevó para esta elección

A pesar del pacto de unidad entre el Partido Justicialista y el Frente Renovador, Luque pretendió distanciarse de la gestión provincial. “Hace seis años que en Chubut los chicos no terminan un ciclo lectivo como corresponde y no tienen días de clase”, se diferenció de Arcioni en una charla telefónica con LA NACION. Y agregó: “No tenemos nada que ver con el gobierno de Arcioni, yo no aporté ningún funcionario a su gabinete”.

Con esa estrategia en esta elección Luque aspira a ser visto como una opción diferente a la gestión del gobernador actual.

Juan Pablo Luque, como intendente de Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia

Como intendente de la ciudad petrolera desde 2019, Luque ha creado su reducto electoral allí. En esta elección, su gestión municipal fue clave para disputar la gobernación, dado que Comodoro retiene alrededor del 30% del padrón electoral provincial.

La cuenca del Golfo San Jorge, que tiene un tipo de extracción convencional, ha ido mermando su producción a la sombra del boom de inversiones hidrocarburíferas en Vaca Muerta, Neuquén. En este marco, Luque señaló en diálogo con LA NACION: “Dejamos de ser solo una ciudad petrolera de paso y nos hemos convertido en un municipio con calidad de vida”.