Quien es Marcelo Peretta, el sindicalista y candidato que increpó a Feinmann

En las últimas horas se viralizó un video en el que el candidato a diputado nacional por Movimiento Plural, Marcelo Peretta, agredió e insultó al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre. Bioquímico de profesión, Peretta es un reconocido sindicalista del gremio farmacéutico que suele participar en comicios, aunque cosecha pocos votos del electorado.

Titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) —una organización creada en 2006 que no supera los 7000 afiliados—, en mayo de este año fue candidato a legislador porteño y terminó último, con el 0,13% de los votos. Ahora volvió a inscribir su nombre para competir en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

Marcelo Peretta y Patricia Bullrich

En 2022, el sindicalista hizo campaña junto a Patricia Bullrich e impulsó a su lado una serie de reformas laborales, entre ellas reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral y modificar el modelo sindical para “romper con el monopolio de representatividad”. En ese marco, Peretta y Bullrich lanzaron una agrupación denominada los Flacos, integrada por su gremio y cámaras empresarias, que buscaba contraponerse a los Gordos de la CGT.

El dirigente ya había sido noticia por otros episodios violentos. En 2022, agredió a un abogado con el que debía negociar paritarias en una sede del Ministerio de Trabajo. En su momento, fue denunciado en la comisaría vecinal 3A y, según el acta policial a la que accedió LA NACION, golpeó con “diversas patadas y piñas” a Gustavo Jorge Gallo, asesor legal de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales.

Gallo, de 73 años, denunció que Peretta lo empujó por las escaleras y le causó lesiones. El oficial Juan Carlos Ramírez González tomó la acusación.

Llega la segunda ola sin vacunas. Con @MarceloPeretta proponemos la democratización de la compra de la vacuna, provincias,obras sociales, todos los sectores de salud y usar las farmacias y toda la infraestructura. El país no se puede parar de nuevo y las aulas no se pueden cerrar pic.twitter.com/XlCJDuATFz — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 18, 2021

Cómo fue la agresión a Feinmann

El episodio ocurrió este jueves por la mañana, cuando el periodista de Radio Mitre salió del edificio tras terminar su programa y estaba por subirse a su camioneta. En ese momento apareció Peretta, que venía caminando por la calle, mientras otra persona —que parecía anticipar lo que iba a suceder— comenzó a filmar la escena.

Luego de que Feinmann le estrechara la mano, Peretta le presentó a su hijo, que también registraba el momento con su celular. “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, que soy un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?”, increpó Peretta.

Feinmann se limitó a responder: “Trabajaste con Mauro Viale” y regresó hacia su camioneta. Como el candidato a diputado lo seguía, el periodista le preguntó: “¿Me viniste a amenazar?”. “No, quiero que me des explicación. Eduardo Feinmann, no te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás”, insistió Peretta, mientras el conductor reiteraba: “Ninguna explicación”.

Cuando Feinmann logró subirse a su vehículo, el sindicalista golpeó la ventanilla. “Pedí disculpas, sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”, gritó. Molesto, el periodista descendió nuevamente de la camioneta. “¿Escapado de qué?”, retrucó, en el momento en que llegó una agente de la Policía de la Ciudad. Mientras la oficial intentaba retirar a Peretta, Feinmann aclaraba: “Yo no me voy escapado de nada”.

El momento en que Peretta va a buscar a Feinmann

“¿Querés pelear, salame?”, arremetió el gremialista. “Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?”, respondió Feinmann. Su equipo intentó contenerlo y el conductor volvió a subir al vehículo, mientras Peretta seguía reclamando disculpas a los gritos: “¡Te escapás! El gran periodista argentino sos y necesitás seguridad. ¡Derecho a réplica! Este sinvergüenza. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, salame? Sos un sinvergüenza. Sos un mal tipo”.

La agente de policía se ubicó frente a la camioneta y Feinmann arrancó. Con la ventanilla baja, alcanzó a decir: “¿Te creés que te tengo miedo?”. Pero Peretta continuaba con los insultos y en un momento lo desafió: “Cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale”. Cuando el periodista descendió otra vez del vehículo, el sindicalista pateó la puerta y el video se cortó.