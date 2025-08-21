El candidato a diputado Marcelo Peretta lo fue a buscar a Feinmann a la radio y le pateó la puerta del auto

El candidato a diputado nacional Marcelo Peretta, sindicalista del gremio farmacéutico que suele competir en las elecciones pero con bajas cosechas de votos, fue esta mañana hasta Radio Mitre a increpar al periodista Eduardo Feinmann. En tanto, después de un fuerte cruce de palabras, le pateó la puerta del auto, cuando el conductor intentaba retirarse del lugar.

Todo arrancó cuando Feinmann salió de la radio tras terminar su programa matutino y estaba por subirse a su camioneta. En eso, apareció Peretta, que venía caminando por la calle, y otra persona -que parecía saber lo que estaba por ocurrir- arrancó una grabación en la que quedó registrada toda la escena.

El momento en que Peretta va a buscar a Feinmann

Después de que el conductor le estrechara la mano para saludarlo, Peretta le presentó a su hijo, que estaba sobre la vereda, también filmando. “Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca, que soy un chanta. Explicame qué tenés conmigo porque usás tu programa, que lo escucha todo el mundo, para bardearme todos los días; y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos. Nunca me entrevistaste. ¿Qué tenés conmigo?“, arrancó Peretta, ya envalentonado.

Feinmann se limitó a responder: “Trabajaste con Mauro Viale”. Y se retiró de vuelta hacia la camioneta. Como el candidato a diputado seguía, el periodista le preguntó: “¿Me viniste a amenazar?“.

“No, quiero que me des explicación. Eduardo Feinmann, no te vine a amenazar, te vine a pedir explicaciones. Dame explicaciones de por qué me bardeás”, siguió Peretta, mientras Feinmann le decía “ninguna explicación”.

En ese momento, se acercó Guillermo Laborda, columnista de economía del ciclo en Mitre, para intentar correr a Peretta de al lado del conductor.

“Me tenés que dar explicaciones porque vos no podés usar el programa que todo el mundo escucha para bardearme, sin dar la cara. Explicame por qué me bardeás”, insistió el postulante y, entonces, el periodista le dijo: “Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección”.

Con eso se refirió a una encuesta de mayo cuando, en plena campaña porteña, un sondeo lo dio a Peretta -que se postulaba a legislador- con muchas más posibilidades de voto que las reales.

“¿Qué tengo que ver con eso? Hablá conmigo y preguntame. Explicame. Sé un verdadero periodista. Vos no sos un periodista, sos un operador. Está claro porque ni siquiera me das derecho a réplica, me bardeás todos los días", planteó Peretta, mientras Feinmann intentaba volver a su vehículo.

“Okey, gracias”, le dijo el conductor para retirarse pero, como el candidato continuó, la temperatura comenzó a elevarse. “¿Tenías ganas de decirme eso? ¿Tenés ganas de decirme eso? Listo, listo, chau, hasta luego", le dijo el periodista y cerró la puerta del auto.

Sin embargo, en ese momento el sindicalista le golpeó la ventanilla. “‘Hasta luego’ no. Pedí disculpas. Pedí disculpas, sinvergüenza. Que te vas escapado. Pedí disculpas, te vas escapado”, siguió a los gritos.

Ya cansado, el periodista se bajó indignado de la camioneta otra vez. “¿Escapado de qué?“, le preguntó y ahí llegó una agente de la Policía de la Ciudad, mientras Feinmann decía ”yo no me voy escapado de nada" y la oficial buscaba retirar a Peretta del lugar.

“¿Querés pelear, salame?“, arremetió el gremialista y Feinmann le respondió: ”Vos querés pelear, ¿quién te creés que sos?“. En eso, su equipo buscó contenerlo y se volvió a subir al vehículo mientras Peretta insistía e insistía con el pedido de disculpas, a puro gritos.

“¡Te escapás! El gran periodista argentino sos y necesitás seguridad. ¡Derecho a réplica! Este sinvergüenza. ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás, salame? Sos un sinvergüenza. Sos un mal tipo“, continuó el candidato.

En tanto, la agente de policía se ubicó delante de la puerta y Feinmann arrancó. Con la ventanilla baja, replicó: “¿Te creés que te tengo miedo?“.

Pero Peretta no cortaba con los insultos y en un momento le dijo “cagón, te vas corriendo, dale, bajate, dale” y ahí, cuando Feinmann descendió otra vez de la camioneta, el sindicalista le pateó la puerta y el video se cortó. El conductor trastabilló y casi se cae.

La palabra de Feinmann después de que Peretta lo fuera a buscar

El testimonio de Eduardo Feinmann tras sufrir una agresión a la salida de la radio

Noticia en desarrollo