Quién es Viviana Aguirre, la exfuncionaria que denuncia corrupción en el PAMI

Una fuerte denuncia por corrupción afectó al programa de Atención Médica Integral (PAMI) de la ciudad de La Plata. La acusación llegó de parte de Viviana Aguirre, exfuncionaria del organismo y diputada suplente en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), quien aseguró que le pidieron una alta suma de dinero y que firmara “papeles ilegales” al asumir el cargo.

Según ella misma detalló, conoció al presidente Javier Milei “a través de los pasillos de distintos canales” cuando aún era candidato, y se sintió atraída por su discurso de terminar con la casta y traer un cambio para el país. Ahí fue cuando comenzó a trabajar para él en La Plata e incluso fue fiscal en la localidad bonaerense. “Puse $15 millones en la campaña, fui fiscal general e iba al Hotel Libertador a acompañarlos. Por eso, cuando me ofrecieron la dirección de PAMI en La Plata lo tomé con todo el amor del mundo", detalló este martes por la mañana en diálogo con Radio con vos.

Aguirre -que se autodefine como alguien que trabaja “bajo la línea de Javier Milei y Victoria Villarruel”- también acusó a Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA, y a su colaborador, Juan Osaba, de haberla desvinculado de su rol al frente de la agencia del gobierno por “negarse a ocultar hechos de corrupción”.

Viviana Aguirre junto a Karina Milei. Instagram

En ese marco, Aguirre sostuvo que no les gustó que “le cortara el grifo de la corrupción” al PAMI y explicó que obligaban a los empleados a desviar parte de sus sueldos (aproximadamente un 5%) para financiar actividades partidarias y que hubo licitaciones poco transparentes en varias delegaciones del país.

“Yo voté algo distinto, no voté la corrupción, voté lo que el Presidente decía. Dije ‘Javier esto no lo sabe’. Cuando tuve la discusión y dije que no a la corrupción y al dinero, pedí una cuenta para transferir y me dijeron que no se manejaba así, sino con un sobre que pasaban a buscar todos los meses“, expresó.

Y siguió: “Cuando Pareja me desplaza me llama Raúl Simonetti al otro día y me dice que lo llamaron para que sea el director. Le dije que agarrara el puesto y me pusiera como coordinadora contable y así lo hizo. Ahí empezamos a trabajar en equipo y cerramos el grifo de la corrupción: no entregamos nada ni firmamos ningún papel ilegal... En donde tocabas había corrupción”.

Junto a Karina Milei. Instagram

Pese a elogiar los ideales de campaña de Milei, la exfuncionaria se mostró decepcionada con la administración oficialista: “Toda la corrupción que yo sacaba se la mostraba a Milei; cuando era candidato me contestaba, cuando le mostré la corrupción y era Presidente me clavó el visto y Karina me bloqueó. Esto viene desde Milei para abajo”.

“Yo siempre trabajé con Milei, con [Ramiro] Marra... Pareja apareció a lo último y puso gente muy oscura en todos lados, gente que golpea mujeres, narcotraficantes… Hasta hay alcohólicos metidos en esto, por ejemplo [Agustín] Romo”, acusó y marcó: “Sebastián Pareja está queriendo romper a Javier y Karina Milei y quedarse con toda la estructura”. Finalmente, la mujer apuntó contra el presidente Milei, lo acusó de “prometer sacar la motosierra” pero, en cambio, “usar la motosierra con los jubilados, los trabajadores, la salud y la educación”.

Viviana Aguirre, la funcionaria platense que denunció corrupción en el PAMI. Instagram

El año pasado, Aguirre tuvo un cruce con su entonces colega libertaria, la cordobesa María Celeste Ponce, acusada del presunto cobro de retornos a sus asesores en la Cámara baja. De visita en Córdoba, aseguró que la legisladora tenía que “dejar su banca o ser expulsada de la Cámara de Diputados” debido a la “grave acusación” que había recibido. Pese a esto, en aquella oportunidad no presentó una denuncia formal ante la Justicia.

Además, en 2021 acusó al conductor Fabián Gianola por hechos de abuso durante 2019, cuando compartía con el actor el programa Estamos de vuelta, en Radio Colonia, en donde ella se desempeñaba como locutora. Según Aguirre, el actor la besó en la boca sin su consentimiento y al terminar el ciclo ese día ella le advirtió: “No creas que soy una ‘trola’ porque soy tu compañera de trabajo”. Tras ello, señaló Aguirre, él respondió: “Soy cariñoso, acostumbrate. Yo soy así”. Pocos días después de ese episodio, siempre según su relato, él habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento.