¿Quién ganó en las elecciones 2023 en Formosa?

Gildo Insfrán ganó las elecciones en Formosa y obtuvo su octavo mandato consecutivo de la provincia este domingo 25 de junio. El candidato del Partido Justicialista fue reelecto como gobernador con un 70.55% de los votos. En segundo lugar, quedó el candidato del Frente Amplio Formoseño (Juntos por el Cambio), Fernando Carbajal, con el 19,77 por ciento de los votos.

¡GRAN VICTORIA DE FORMOSA!



Hemos logrado un contundente triunfo electoral este domingo, con el Frente de la Victoria ganando ampliamente en todas las localidades de la provincia. pic.twitter.com/WP2riKpyYn — Gildo Insfrán (@insfran_gildo) June 26, 2023

Tras una jornada de sufragio tranquila y en una tarde en la que el termómetro ascendió hasta los 31°, los formoseños eligieron como titular del poder ejecutivo provincial a Insfrán, quien ocupará ese cargo por cuatro años más, y por octava vez consecutiva. Su vicegobernador, en tanto, será quien actualmente desempeña ese cargo, Ebers Solís. Cuando emitió su voto en Laguna Blanca el domingo a la mañana, Insfrán aseguró que será gobernador “hasta que el pueblo diga”.

Elecciones en Formosa: la palabra de Gildo Insfrán

Además de gobernador y vice, en Formosa también se eligió este domingo los legisladores para ocupar 15 bancas de diputados provinciales -la mitad del total- y también intendentes y concejales. En todos estos rubros, también hubo mayoría de votos para el Partido Justicialista.

¿Quién es Gildo Insfrán?

El flamante gobernador reelecto de Formosa, Gildo Insfrán, es un caudillo peronista que gobierna la provincia desde el año 1995 sin ninguna interrupción. Nacido en la ciudad de Laguna Blanca en 1951, este médico veterinario de 72 años maneja un estado omnipresente que recibe financiamiento por parte del ejecutivo nacional.

Según los analistas políticos, una de las razones por las que ganar las elecciones para Insfrán es prácticamente un trámite es el sistema electoral llamado Ley de Lemas. En estas elecciones, por caso, este sistema permitió que en el cuarto oscuro haya 64 boletas azules con su rostro para gobernador. Las boletas del PJ, que ocupaban el 70 por ciento de los pupitres del cuarto oscuro, tienen diversos candidatos a intendentes, legisladores o concejales, pero cada una de ellas suma votos para Insfrán.

Elecciones en Formosa: en el cuarto oscuro hubo 64 boletas encabezadas por Gildo Insfrán, gracias a la Ley de Lemas Hugo Pérez

Los opositores consideran que Gildo Insfrán tiene un exagerado poder en la provincia, a tal punto que lo consideran un “señor feudal”. En respuesta a estas críticas, el propio gobernador replicó: “Si no estoy equivocado un señor feudal es quien tiene una gran extensión de tierra y les cobra a sus vasallos por ocuparlas. En todo el país, Formosa está quinta entre los que tienen su tierra y la ciudad de Buenos Aires es donde menos propietarios hay. Entonces, la ciudad de Buenos Aires es feudal porque donde hay mas vasallos, que son los inquilinos”.

Otro de los puntos por los que el recientemente reelecto gobernador formoseño es criticado es, precisamente, por la cantidad de veces que se convirtió en mandatario provincial, ya que con este mandato lograría pasar 32 años al frente del Ejecutivo provincial, un récord en el país. De hecho, Juntos por el Cambio presentó un recurso para impedir su reelección. Pero la Corte Suprema no se pronunció al respecto.

Cuando se le preguntó por su reelección indefinida Insfrán señaló que la constitución local prevé la reelección, y no aclara que sea indefinida o no. Con respecto al planteo opositor que fue a la justicia para detener su postulación, el gobernador formoseño respondió: “Yo no opino, soy un veterinario, no me hagan opinar sobre cuestiones políticas”.

En estas elecciones, Insfrán también se postuló como candidato suplente a senador nacional suplente, junto con José Mayans. “Por ahí me voy de acá [de la gobernación] y me voy al Senado, y ustedes estarán muy contentos”, contestó el mandatario con ironía, cuando le preguntaron por qué se había anotado para senador.

