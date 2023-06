Quién ganó las elecciones 2023 en San Luis

escuchar

Claudio Poggi ganó las elecciones en San Luis. Con el 66,28% de las mesas escrutadas, Cambia San Luis (54,09% de los votos) sacaba una amplia ventaja en el cargo de gobernador y vicegobernador. De esta manera, el opositor vencía al candidato de Alberto Rodríguez Saá, Jorge “Gato” Fernández, de Unión por San Luis (44,78%).

Poggi encabezaba uno de los 37 lemas que presentó Cambia San Luis, el lema de Juntos por el Cambio que está compuesto por el PRO, la UCR y los partidos provinciales “adolfistas” Todos Unidos y Acción Renovador.

Claudio Poggi, en el momento de votar en San Luis

En tanto, Unión por San Luis, el lema oficialista que presentó 150 sublemas, obtuvo el 44,78% por ciento de los votos. En tercer lugar, se posicionó el Frente de Izquierda y de Trabajadores-UNIDAD (FIT-U), con el 0,92% por ciento de los sufragios que se emitieron este domingo, mientras que el Movimiento al socialismo recibió el 0,21% por ciento de los votos.

Pasada la medianoche, Poggi celebró el batacazo e informó que con un 32% de las mesas escrutadas sería el nuevo gobernador de San Luis, con una diferencia de al menos 10 puntos sobre el candidato del oficialismo Jorge Fernández. “Cambia San Luis ha conservado todas las intendencias y está ganando en la ciudad de San Luis”, confirmó el candidato de Juntos por el Cambio. Quien estuvo acompañado por Horacio Rodríguez Larreta.

Claudio Poggi con Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau

Y agregó: “Estamos empezando una nueva etapa. Un cambio. Tenemos que empezar a mirar para adelante que es lo que nos pide el vecino que la está pasando muy mal. Seguramente muchos de ustedes tendrán unas penas acumuladas”. Tras pedir respeto, en un posible guiño a Osvaldo Jaldo, quien tildó de “perdedores” a Larreta y Bullrich, Poggi agradeció la presencia de los dirigentes nacionales de Juntos y sostuvo a que su provincia será un “faro” para el resto de las provincias. “El 10 de diciembre vamos a construir un gran gobierno de coalición”, adelantó.

En tanto, el candidato oficialista en San Luis reconoció la derrota. “Hemos perdido una elección. Hay una tendencia, indudablemente”, dijo Jorge “Gato” Fernández desde su búnker. Luego, agregó: “Creemos que en esta campaña electoral hemos dado todo. Con tiempo, tranquilidad y la cabeza más fría tendremos que ver qué errores hemos cometido. Sin duda hay una responsabilidad primaria que en este caso es mía, porque yo he sido el candidato, pero nos tenemos que sentar todos los compañeros para considerar una cuestión así. No es la primera vez que me toca perder, he perdido y lo primero que uno tiene que hacer es mirar para adentro y no para afuera. Seguramente hemos cometido errores”. En referencia a la publicación de datos oficiales, adelantó: “Vamos a aguardar el resultado. Sin duda es claro, porque son 10 u 11 puntos a la gobernación, con un importante escrutinio que marca tendencia”.

Cabe destacar que Claudio Poggi contaba con el aval de Adolfo Rodríguez Saá, exgobernador de la provincia y hermano del actual gobernador. Ni él ni Alberto se postularon en esta oportunidad, algo que una gran sorpresa, dado que en los últimos 34 años ellos se fueron alternando en el cargo. Sin embargo, eso cambió cuando los hermanos tuvieron gran enfrentamiento que resultó en la expulsión de Adolfo del Partido Justicialista de San Luis.

Quién es Claudio Poggi

Claudio Poggi nació el 7 de octubre de 1963 en la localidad cordobesa Alcira Gigena, que se encuentra cerca de la ciudad de Río Cuarto. Asistió a la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), donde se recibió de contador público. Ya desde joven mostraba interés en la política, ya que se desempeñó como dirigente estudiantil en esa institución.

A mediados de la década de 1980, se mudó a San Luis por trabajo. Ya casado y con dos hijos, empezó con su carrera política en la provincia puntana en 1991 al convertirse en representante de San Luis en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) durante la gobernación de Adolfo Rodríguez Saá. A partir de ese momento, empezó a ocupar distintos cargos del Estado puntano, en la subsecretaría de Hacienda provincial y el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de San Luis.

Cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió la presidencia de la Nación de forma interina entre el 23 y el 30 de diciembre de 2001, Poggi fue elegido para ocupar el cargo de subsecretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete. Al volver a San Luis, se desempeñó como ministro de Economía y Producción entre febrero de 2002 y mayo de 2003 durante el mandato de Alicia Lemme.

Claudio Poggi

Eventualmente, pasó al nivel nacional al ser electo como diputado nacional diciembre de 2003 a junio de 2009. Finalizado su período, retornó a San Luis para ocupar una banca en la Cámara de Diputados provincial en 2009 y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la provincia en 2010.

En 2011, Poggi renunció a su banca de diputado y se lanzó como candidato a la gobernación de San Luis. Ese año, se consagró gobernador de San Luis con el 57 por ciento de los votos, cargo que mantuvo hasta 2015. En ese entonces, al conocer sobre la candidatura de Alberto Rodríguez Saá a gobernador, abandonó la posibilidad de una reelección y se postuló para diputado nacional por parte de Compromiso Federal.

Sin embargo, después de esas elecciones hubo un quiebre en sus relaciones con Alberto, ya que su lista obtuvo mucho más votos que la de Rodríguez Saá. Así es que en 2016 decidió dejar bloque Compromiso Federal para conformar un bloque unipersonal en la Cámara de Diputados de la Nación llamado “Avanzar San Luis”. Fue por ese espacio que llegó a obtener una banca en la Cámara de Senadores Nacional entre 2017 y 2021. Además, en 2022 fue electo como diputado nacional, cargo que aún mantiene.

Qué es la ley de Lemas y cómo funciona

La ley de Lemas es un sistema electoral que se utiliza en algunas provincias, como Formosa, Misiones y Santa Cruz. En el caso de San Luis, el gobernador, Alberto Rodríguez Saá emitió el decreto 52 en febrero de este año y, de esta forma, aplicó este método también conocido como doble voto simultáneo y acumulativo, además de derogar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia.

Este sistema permite que cada partido o alianza constituya un lema, el cual se compone — a su vez— por sublemas, es decir, listas internas de la cada agrupación. Así es como cada espacio puede presentar la cantidad de candidatos que disponga. En esta oportunidad, compitieron más de 3500 personas en San Luis para los distintos cargos provinciales y municipales.

70 boletas por mesa en San Luis Jaime Rosemberg

A la hora del escrutinio, se suma el total de votos que recibe cada sublema y quien resulta ganador es el candidato del lema que obtuvo más sufragios, sin importar si fue o no el más elegido por la gente.

Por esto mismo es que se lo llama “doble voto”, porque cuando un elector emite su sufragio elige un determinado partido o lema y, simultáneamente, está expresando su voluntad de apoyo a una de las listas de candidatos que presenta el lema. También se lo considera “acumulativo” porque los votos obtenidos por todos los sublemas que componen un lema se acumulan para determinar cuál de ellos gana la elección.

Cuál es la sanción para quienes no hayan ido a votar en la elección de San Luis

De acuerdo al artículo 93 de la Constitución Provincial de San Luis, el voto es “secreto, universal, igual y obligatorio”. Por lo tanto, los ciudadanos que figuran en el padrón tenían el deber de ir a sufragar en las elecciones provinciales de este fin de semana.

Elecciones 2023: ¿Qué pasa si no votás?

Aquellas personas que no se presentaron al acto electoral, recibirán una multa por no emitir su voto. Esta sanción quedará asentada en el Registro de Infractores de la Justicia Electoral, la cual se deberá pagar consecuentemente.

Los electores podrán consultar en el sitio oficial del registro para saber si tiene algún pago pendiente. Para obtener esa información, deberán ingresar el número de su DNI, el género y el distrito federal al que pertenece al sistema, que les arrojará las infracciones que están en el sistema, si es que hay alguna.

De todos modos, esto no aplica en los casos previstos por la ley por la cual las personas se ven obligadas a ausentarse en las elecciones. Estas deben justificar los motivos por los cuales no pudieron emitir su voto ante la Justicia Electoral Provincial de San Luis para no tener que pagar la multa.

