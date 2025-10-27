Quién ganó las elecciones de Argentina 2025, provincia por provincia

Este domingo 26 de octubre los argentinos acudieron a las urnas para definir la nueva conformación del Congreso de la Nación, en una elección clave de medio término en la que se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado: es decir, 127 diputados y 24 senadores nacionales.

El nuevo Congreso luego de las elecciones legislativas

Los distritos se dividieron en dos grupos: en 16 provincias solo se eligieron diputados nacionales (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa); mientras que los 8 distritos restantes votaron tanto diputados como senadores nacionales (Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires).

La Libertad Avanza se impuso en las elecciones Argentina 2025 resultados.elecciones.gob.ar

Los resultados de las elecciones legislativas provincia por provincia para diputados

Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires, por su población y su consecuente peso electoral, se erigió como un distrito clave en estos comicios, en el cual se pusieron en juego 35 escaños en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza: 41,47%

Fuerza Patria: 40,89%

FIT-U (Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad): 5,04%

Propuesta Federal para el Cambio: 2,79%

Provincias Unidas: 2,44%

Partido Nuevo Buenos Aires: 1,34%

Frente Patriota Federal: 1,20%

Unión Federal: 0,90%

Coalición Cívica: 0,79%

Nuevos Aires: 0,52%

Unión Liberal: 0,49%

Liber.Ar: 0,19%

Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se eligieron 3 senadores y 13 diputados nacionales. El listado de los partidos políticos y alianzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA):

Alianza La Libertad Avanza: 47,33%

Fuerza Patria: 26,98%

Frente de Izquierda – Unidad: 9,12%

Ciudadanos Unidos: 6,01%

Potencia: 4,05%

Hagamos futuro: 1,83%

GEN – Para Adelante: 1,02%

Movimiento de jubilados y juventud: 0,68%

La Izquierda en la Ciudad: 0,55%

Integrar: 0,48%

Partido Federal – Nuevos Aires: 0,38%

Unión del Centro Democrático: 0,34%

Instrumento electoral por la unidad popular: 0,31%

Frente Patriota Federal: 0,27%

Movimiento Plural: 0,20%

Partido Socialista Auténtico: 0,20%

Partido Comunista: 0,18%

Santa Fe

Con más del 90% de las mesas escrutadas, se conocieron los primeros resultados de las Elecciones Legislativas en Santa Fe 2025:

La Libertad Avanza: 40,73%

Fuerza Patria: 28,65%

Provincias Unidas: 18,33%

Frente Amplio por la Soberanía: 3,17%

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad: 1,81%

Nuevas Ideas: 1,24%

Coalición Cívica-ARI: 0,90%

Córdoba

Los cordobeses eligieron nueve diputados nacionales para renovar sus bancas en el Congreso.

Libertad Avanza: 42,38%

Provincias Unidas: 28,32%

Defendamos Córdoba: 8,75%

Fuerza Patria: 5,08%

Partido Libertario: 4,80%

Unión Cívica Radical: 3,23%

Frente de Izquierda y de Trabajadores: 2,07%

Alianza Encuentro por la República: 1,63%

Fe: 0,92%

PRO: 0,59%

Alianza Ciudadanos: 0,54%

Política Abierta para la Integridad Social: 0,33%

Acción para el Cambio: 0,27%

Partido Demócrata: 0,26%

Alianza Córdoba Te Quiero: 0,24%

Movimiento Avanzada Socialista: 0,23%

Frente Federal de Acción Solidaria: 0,19%

Unión Popular Federal: 0,13%

Jujuy

Jujuy determinó quiénes ocuparán tres de las seis bancas que representan a la provincia en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza: 37,35%

Frente Jujuy Crece: 19,87%

Frente Fuerza Patria: 15,52%

Frente Primero Jujuy Avanza: 15,10%

Frente de Izquierda de los Trabajadores: 9,89%

Frente Liberal: 1,42%

Frente Transformación Libertaria: 0,81%

Tucumán

En Tucumán, los 1.341.563 ciudadanos habilitados para votar tuvieron la oportunidad de elegir 4 diputados nacionales. Los resultados fueron:

Tucumán Primero: 50,58%

La Libertad Avanza: 35,12%

Unidos por Tucumán: 8,09%

Fuerza Republicana: 2,17%

FIT-U: 1,66%

Creo: 0,82%

Frente Pueblo Unido: 0,57%

Partido del Trabajo y del Pueblo: 0,53%

Catamarca

Catamarca renueva tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, correspondientes a los lugares de Francisco Monti (UCR), Dante López Rodríguez (Frente de Todos)y Silvana Ginocchio (Frente de Todos).

Los resultados:

Fuerza Patria: 45,63%

La Libertad Avanza: 33,90%

Somos Provincias Unidas: 6,29%

Hacemos Catamarca: 3,09%

Movimiento de Integración y Desarrollo: 3,00%

Primero Catamarca: 2,99%

Frente de Izquierda: 1,93%

Política Obrera: 1,72%

Frente Patriota Fedeal: 1,40%

La Rioja

Los riojanos se acercaron este domingo a las urnas para renovar dos bancas de la Cámara baja.

Frente Federales Defendamos La Rioja: 43,49%

La Libertad Avanza: 43,39%

Unión Cívica Radical (UCR): 5,6o%

Provincias Unidas: 3,27%

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U): 1,94%

Las Fuerzas del Centro: 1,35%

Republicanos unidos: 0,93%

San Juan

Los sanjuaninos renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Las mismas actualmente pertenecen a Walberto Allende y Fabiola Aubone (Unión por la Patria) y a María de los Ángeles Moreno (Producción y Trabajo).

Fuerza San Juan: 34,44%

Por San Juan: 31,02%

La Libertad Avanza: 26,00%

Hacemos: 1,89%

Cruzada Renovadora: 1,61%

Evolución Liberal: 1,53%

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): 1,42%

Partido Libertario: 1,28%

Ideas de la libertad: 0,76%

San Luis

En esta jornada, San Luis renovó tres bancas de diputados nacionales. La elección no incluyó recambio de senadores nacionales, ya que ese turno llegará en 2027.

Alianza La Libertad Avanza: 51,45%

Frente Justicialista: 33,42%

Frente Pueblo: 6,79%

Provincias Unidas: 3,67%

FIT - Unidad: 3,49%

Movimiento al Socialismo: 1,14%

Mendoza

En Mendoza, los 1.523.848 ciudadanos habilitados para votar eligieron a 5 diputados. Los resultados arrojaron:

La Libertad Avanza: 53,74%

Fuerza Justicialista Mendoza: 25,03%

Frente Verde: 8,01%

Frente Libertario Demócrata: 5,40%

FIT-U: 3,44%

Provincias Unidas: 2,97%

Protectora: 1,00%

Movimiento al Socialismo: 0,36%

Santa Cruz

Los santacruceños renuevan 3 bancas de la Cámara baja. Los resultados:

Fuerza Santacruceña (PJ): 32,10%

La Libertad Avanza (LLA): 31,66%

Por Santa Cruz: 15,47%

PRO: 7,74%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 4,86%

CC - Ari (Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria): 3,56%

Proyecto Alternativo: 3,32%

Movimiento Al Socialismo: 1,25%

Chubut

Los chubutenses eligieron este domingo dos diputados nacionales. Los resultados arrojaron:

La Libertad Avanza: 28,37%

Frente Unidos Podemos: 27,82%

Despierta Chubut: 19,99%

La Fuerza del Trabajo Chubutense: 10,84%

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad: 5,15%

Partido Libertario: 4,37%

Partido Independiente del Chubut: 2,02%

Partido GEN: 1,41%

Formosa

En la jornada electoral de este domingo 26 de octubre, los formoseños votaron para renovar dos diputados nacionales. Los resultados:

Frente de la Victoria: 57,78%

La Libertad Avanza: 36,37%

Juntos por la Libertad y La República: 3,72%

Partido del obrero: 1,12%

Principios y Convicción: 0,99%

Misiones

Misiones renueva 3 bancas de las 7 que tiene en la cámara de diputados de la nación. Los resultados fueron:

La Libertad Avanza: 37,10%

Renovador de la Concordia NEO: 30,07%

Fuerza Patria: 9,42%

Frente Popular Agrario y Social: 8,38%

Partido FE: 4,25%

Unión Cívica Radical: 3,80%

Partido Libertario: 2,22%

Partido Activar: 1,49%

Partido del obrero: 1,43%

Corrientes

Vamos Corrientes: 33,91%

La Libertad Avanza: 32,67%

Fuerza Patria Ahora: 28,32%

Corrientes nos une: 3,68%

Ahora: 1,39%

Entre Ríos

Tras los comicios de este 26 de octubre, la provincia de Entre Ríos renueva cinco bancas en la Cámara de Diputados y tres bancas en la Cámara de Senadores. Estos son los resultados de Diputados:

Alianza La Libertad Avanza: 52,93%

Fuerza Entre Ríos: 34,38%

Parido Socialista: 3,65%

Ahora 503: 3,56%

Nueva izquierda: 2,51%

Unión Popular Federal: 1,77%

Movimiento al Socialismo: 1,18%

Santiago del Estero:

Los cargos que se renuevan en la provincia son tres (3) senadores nacionales y tres (3) diputados nacionales. Estos son los porcentajes de diputados:

Frente Cívico por Santiago: 50,72%

Frente Fuerza Patria Peronista: 20,55%

La Libertad Avanza: 14,99%

Despierta Santiago: 10,78%

Hacemos por Santiago: 1,15%

Nueva Izquierda: 0,99%

Unite: 0,78%

Salta

Salta renovó tres bancas en la Cámara baja. Los resultados fueron:

La Libertad Avanza: 38,48%

Primero los Salteños: 33,24%

Fuerza Patria: 12,21%

Partido de la Victoria: 6,52%

Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 3,21%

Unión Cívica Radical: 2,33%

Partido RENACER: 1,64%

Política Obrera: 1,63%

Movimiento al Socialismo: 0,71%

Neuquén

Los neuquinos acudieron este domingo a las urnas para elegir tres diputados nacionales. Los resultados fueron:

La Libertad Avanza: 33,37%

La Neuquinidad: 31,54%

Fuerza Patria: 13,13%

Fuerza Libertaria: 7,19%

Más por Neuquén: 6,10%

Frente de la izquierda y de los Trabajadores: 4,51%

Desarrollo ciudadano: 2,14%

Instrumento electoral por la Unidad Popular: 1,13%

Movimiento al socialismo: 0,85%

Río Negro

Río Negro acudió a las urnas para elegir a dos diputados nacionales. Los resultados:

La Libertad Avanza: 34,25%

Fuerza Patria: 29,48%

Juntos defendemos Río Negro: 26,11%

Frente de la Izquierda y de los Trabajadores-Unidad: 3,13%

Primero Río Negro: 2,93%

Pro-Propuesta Republicana: 2,74%

Movimiento al Socialismo- MAS: 1,33%

Tierra del Fuego

La Libertad Avanza: 38,57%

Fuerza Patria: 30,99%

Defendamos Tierra del Fuego: 20,70%

Frente de Izquierda y de Trabajadores-UNIDAD: 3,24%

Provincias Unidas: 3,15%

Frente Patriota Federal: 1,43%

Movimiento al Socialismo: 0,99%

Partido Frente Grande: 0,89%

Chaco

Los chaqueños renovaron cuatro bancas de la Cámara baja. Los resultados fueron:

La Libertad Avanza: 45,66%

Fuerza Patria: 43,51%

Vamos Chaco: 3,06%

Frente Integrador: 2,34%

Partido del Obrero: 1,35%

NEPAR: 1,11%

Proyecto Sur: 1,08%

UNIR: 0,73%

Partido Polo Social-Movimiento de Bases: 0,39%

Los resultados de las elecciones legislativas provincia por provincia para senadores

Salta

La libertad avanza: 41,53%

Primero los salteños: 27,97%

Chaco

La libertad avanza: 46%

Fuerza Patria: 45,06%

Santiago del Estero

Frente cívico por Santiago: 55,65%

Frente Fuerza Patria peronista: 19,14%

Entre Ríos

La libertad avanza: 52,47%

Fuerza Entre Ríos: 35,66%

Ciudad de Buenos Aires

La libertad avanza: 50,32%

Fuerza Patria: 30,64%

Neuquén

La libertad avanza: 35,64%

La neuquindad: 29,51%

Río Negro

Fuerza Patria: 30,67%

La Libertad Avanza: 30,18%

Tierra del Fuego

La libertad avanza: 39,66%

Fuerza Patria: 30,62%