Insultaron a Manuel Adorni cuando fue a votar en las elecciones 2025

El vocero presidencial Manuel Adorni sufrió un momento incómodo este domingo tras emitir su voto en la escuela San Judas ubicada en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Un hombre lo increpó y profirió una serie de insultos contra el funcionario que se escucharon de fondo en medio de sus declaraciones ante la prensa.

“Sos una basura, vos y tu séquito de cipayos. Vende patria”, le gritó en el patio del establecimiento educativo. Adorni, que intentaba seguir con la conversación, no pudo ignorar los insultos y enseguida respondió: “No me deja concentrarme nuestro amigo”.

Manuel Adorni Fue A Votar Y Recibió Insultos De Un Votante

Luego, se vio obligado a trasladarse a un sector interno del colegio para seguir con sus declaraciones: “Usan terminología del siglo XIX”, añadió el portavoz con una sonrisa incómoda.

Acto seguido, Adorni pidió que la ciudadanía vaya a votar: “Seguimos eligiendo hacia dónde vamos”.

Y, en ese sentido, reivindicó el sistema de Boleta Única de Papel (BUP): “Muestra que dimos un avance importante en la calidad institucional. Estamos todas en igualdad de condiciones ahora”. remarcó.

Consultado sobre las consecuencias que pueden originar los resultados de las elecciones, afirmó: “La gente va elegir qué cámara quiere a partir del 10 de diciembre. Espero que la gente vaya a votar, especialmente los jóvenes. Es bueno que empiezan a tener responsabilidad cívica. Es muy importante para la Argentina. Es una linda elección para votar ideas y no tanto votar candidatos”.

Asimismo, el vocero presidencial aseguró que “la gente no tiene por qué preocuparse por nada" porque “mañana va a seguir todo tal cual venía ocurriendo”. “Tenemos un plan sólido y consistente. Vamos a seguir con las mismas ganas que le pusimos a partir del 10 de diciembre de 2023”, concluyó.