Resultados en vivo de las elecciones en la Argentina: cómo van las legislativas 2025
Hoy se eligen diputados y senadores nacionales; cómo saber dónde votar y a qué hora empieza el escrutinio
17.32| A qué hora cierran los centros de votación
Según lo dispuso la Cámara Nacional Electoral, los centros de votación este domingo 26 de octubre permanecerán abiertos hasta las 18. De todas formas, quienes se encuentren en la fila para esa hora podrán votar.
En otras ocasiones, las demoras en los operativos de sufragio han motivado la extensión del horario de votación, aunque esto debe ser aprobado por el juzgado electoral con competencia nacional.
Cómo se vota con la Boleta Única de Papel
Los comicios legislativos marcaron el estreno de la Boleta Única Papel (BUP), que engloba a todos los candidatos en una sola boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figuraron en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispuso una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
Puesto a que se votaron tanto senadores como diputados, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción. Los candidatos a senadores nacionales se identificaron con nombre y apellido, y su fotografía a color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, debieron, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros postulantes de la lista.
Para emitir el voto, solo hizo falta contar con algo para escribir. A continuación, el paso a paso para usar la Boleta Única de Papel:
- El elector recibió la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.
- En la cabina de votación se debió marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.
- Luego se dobló la boleta por la línea punteada y se depositó en la urna.
- Al finalizar, se firma el padrón y se recibieron la constancia de voto y el DNI.
