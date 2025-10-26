Resultados en vivo de las elecciones en la Argentina: cómo van las legislativas 2025

Los comicios legislativos marcaron el estreno de la Boleta Única Papel (BUP), que engloba a todos los candidatos en una sola boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figuraron en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispuso una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

Puesto a que se votaron tanto senadores como diputados, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción. Los candidatos a senadores nacionales se identificaron con nombre y apellido, y su fotografía a color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, debieron, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros postulantes de la lista.