Quiénes son los 17 manifestantes denunciados por terrorismo tras causar destrozos en el Congreso

El Ministerio de Seguridad Nacional identificó a 17 personas señaladas por su participación en los disturbios ocurridos durante la protesta por la reforma laboral frente al Congreso de la Nación. La lista, a la que accedió LA NACION, incluye nombres, documentos y las fotos que permitieron la identificación de los involucrados, cuyas detenciones comenzaron a ser tratadas por la Justicia Federal tras los actos que la ministra Alejandra Monteoliva calificó como “de violencia extrema”.

En una entrevista con Radio Mitre, la jefa de la cartera precisó que la identificación de los manifestantes fue resultado de un “trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la Justicia”, utilizando imágenes de seguridad, registros de los medios y material de redes sociales.

Y sentencio: “Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”.

Según datos oficiales, los identificados son:

Lucas Horacio Cabrera ,

, Claudio Marcelo Figueroa

Héctor Rodolfo Cabrera

Martín Castiñeiras

Federico Alberto Mazzagalli

Matías Enzo Roldán

Patricio Hernán Castellan

Denis Alejandro Figueredo

Néstor Alejandro Flores

Lucas Ezequiel Lobato

Nahuel Ezequiel Britos

Carlos Nicolás Kipper Amalfi

Manuel Edgardo Barrios

Natanael Benjamín Aguirre

Jorge Ismael González

Pedro Antonio Juárez

Roberto Daniel Tassano

Parte de este listado, según las autoridades, tiene antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos, aunque no todos presentan el mismo perfil.

Por otra parte, la ministra sostuvo que la intención de quienes participaron de los incidentes “no era solo agredir a la policía, sino desestabilizar las instituciones”, aludiendo al uso de bombas molotov, martillos y bulones.

Las investigaciones continúan para determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre los detenidos y hechos delictivos anteriores.

Respecto a la judicialización, la Unidad de Flagrancia Este de CABA, a cargo de la doctora Mergulliani, interviene en la causa y ya recibió los primeros informes de identificación.

La lista completa de los identificados

Los incidentes

Distintas imágenes mostraron el miércoles cómo manifestantes manipularon botellas y líquidos inflamables antes de arrojarlos en dirección a las fuerzas de seguridad, en momentos en que los senadores debatían la propuesta oficialista. Tras el lanzamiento de los artefactos incendiarios, los uniformados intensificaron el uso de hidrantes y gases para intentar frenar la escalada.

Una persona lanza un artefacto durante una manifestación contra la reforma laboral. Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Otros registros audiovisuales difundidos a lo largo de la tarde del miércoles dieron más detalles del clima en la zona. Cerca de las 15.50, se observó a un manifestante pintando consignas contra la reforma laboral sobre la calzada, mientras de fondo se escuchaban detonaciones, sirenas y cánticos de protesta.

En paralelo, captaron a personas rompiendo veredas con una maza y desprendiendo baldosas para utilizarlas como proyectiles, así como el lanzamiento de botellas y piedras hacia el vallado policial.

Personas se enfrentan con la Policía de Argentina durante una manifestación contra la reforma laboral este miércoles. Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Según fuentes consultadas por LA NACION, tras la desconcentración de la marcha, se reportaron 71 detenidos.