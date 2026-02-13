El Gobierno denunciará por terrorismo a los manifestantes que causaron destrozos fuera del Congreso y confirma 17 identificados

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este viernes que el Gobierno denunciará por hechos de terrorismo a los manifestantes que provocaron destrozos en las calles alrededor del Congreso el miércoles, cuando se trataba en el Senado el proyecto de reforma laboral.

“Vamos a denunciar porque esto fue mucho más que una contravención. Estamos consolidando la información y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, indicó la funcionaria, quien dijo que ya son 17 los identificados por el Ministerio de Seguridad.

Disturbios durante la protesta en Plaza de los dos Congresos el miércoles Nicolás Suárez

Y agregó, en diálogo con radio Mitre: “Acá hay autores intelectuales y económicos. Lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento, desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”.

Mientras el Senado debatía la reforma, se registraron fuertes incidentes en las inmediaciones del Congreso durante la movilización convocada por gremios y distintos sectores sociales. Imágenes captadas por canales de televisión mostraron uno de los episodios más graves de la jornada: la preparación y el lanzamiento de bombas molotov por parte de un grupo reducido de manifestantes. En tanto también hubo gente que arrojó palos, piedras y otros objetos contra el cordón de seguridad dispuesto en la zona.

El jueves la ministra difundió en sus redes sociales los datos de cuatro personas identificadas por los incidentes: Matías Enzo Roldán (27 años), Federico Alberto Mazzagalli (de 42), Patricio Hernán Castellán (de 33) y Denis Alejandro Figueredo (20 años).

"Los identificamos, los vamos a ir a buscar y los vamos a meter presos."



"Se acabó la impunidad. Las hacen, las pagan."

Ahora Monteoliva marcó que son 17 los acusados de “intentar desestabilizar al país”, aunque no reveló el resto de los nombres; tampoco están detenidos. “Ahora empieza a trabajar Justicia y la fuerza a la que se le asigne, la detención de todos”, anticipó.

Luego, la ministra dio algunos detalles de los perfiles: "Hay desde personas de 20 años a más de 60. La mayor parte de provincia de Buenos Aires. Hay dos o tres casos de la Ciudad. Un tucumano, un salteño. Estoy caracterizando como para que tengamos identificados los perfiles. Hay un poco de todo".

Los incidentes

Distintas imágenes mostraron el miércoles cómo manifestantes manipularon botellas y líquidos inflamables antes de arrojarlos en dirección a las fuerzas de seguridad, en momentos en que los senadores debatían la propuesta oficialista. Tras el lanzamiento de los artefactos incendiarios, los uniformados intensificaron el uso de hidrantes y gases para intentar frenar la escalada.

Disturbios durante la marcha de protesta en Plaza de los dos Congresos por la reforma laboral Nicolás Suárez

Otros registros audiovisuales difundidos a lo largo de la tarde del miércoles dieron más detalles del clima en la zona. Cerca de las 15.50, se observó a un manifestante pintando consignas contra la reforma laboral sobre la calzada, mientras de fondo se escuchaban detonaciones, sirenas y cánticos de protesta.

En paralelo, captaron a personas rompiendo veredas con una maza y desprendiendo baldosas para utilizarlas como proyectiles, así como el lanzamiento de botellas y piedras hacia el vallado policial.

Según fuentes consultadas por LA NACION, tras la desconcentración de la marcha, se reportaron 71 detenidos.