Tras la media sanción en Diputados, Cúneo Libarona defendió la reforma penal juvenil

Luego de que la Cámara de Diputados otorgara media sanción al proyecto que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual incluye la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la iniciativa y profundizó sobre los aspectos de la norma. Según el funcionario, el foco de la ley no es únicamente punitivo, sino que busca terminar con la “puerta giratoria” a través de un sistema de garantías y seguimiento. “No es matar al pibe, es darle otra oportunidad”, sintetizó el ministro.

Cúneo Libarona explicó en diálogo con Radio Rivadavia la necesidad de actualizar una legislación que data de la dictadura militar y que quedó obsoleta frente a la realidad. “El mundo cambió, pasaron cuarenta y seis años. Y la realidad es que el menor en conflicto con la ley penal de catorce años conoce lo que hace”, sostuvo el ministro y agregó: “Hoy el menor, producto del avance de los años, sabe perfectamente lo que hace”.

Votación en general el dictamen de mayoría (149 afirmativos, 100 negativos, sin abstenciones.)- Media sanción a la Ley de reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Diputados, Congreso Nacional. Pilar Camacho

Frente a las críticas de quienes acusan al proyecto de ser meramente represivo, Cúneo Libarona remarcó el carácter educativo de la reforma. “Basta de impunidad, el que comete un delito castigado está muy bien”, declaró y subrayó: “Acá viene lo más importante que no se ha mencionado, las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor en conflicto para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”.

A su vez, el ministro fue enfático respecto al destino de los jóvenes en conflicto con la ley: “No es que va preso; la resocialización y educación es la principal finalidad”.

Consultado sobre las condenas para delitos graves, el funcionario confirmó que no habrá prisión perpetua para los menores. “Quince años. No es supermáximo”, indicó sobre el tope de la pena.

Por otra parte, Cúneo Libarona reveló que para la redacción final del proyecto se nutrió de iniciativas anteriores presentadas por referentes de la oposición, mencionando principalmente al diputado Cristian Ritondo y al exministro Germán Garavano. “Estudié todos los proyectos que se presentaron en los últimos diez años. Había uno muy bueno de Germán (Garavano) y uno muy bueno de Cristian (Ritondo)“, reconoció.

En tanto destacó que la ley también endurece las penas para los mayores que utilizan a niños para delinquir. “Aparte le puse una pena gravísima en el proceso del Código Penal al que se vale de menores”, remarcó

Finalmente, de cara al tratamiento en el Senado, se mostró optimista y sostuvo: “Que sea ley por el bien de la Argentina”.