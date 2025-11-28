Quiénes son los senadores que juran este viernes en el Congreso

Este viernes a las 11 de la mañana, el Senado le tomó juramento a 23 nuevos senadores que asumirán el próximo 10 de diciembre. Lorena Villaverde, de la Libertad Avanza por Río Negro, era la legisladora número 24 en jurar, pero por sus denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico se decidió que no se trate en la sesión de hoy.

Los futuros senadores que juraron este viernes fueron electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre y tendrán un mandato de seis años, como lo prevé la Constitución Nacional.

Patricia Bullrich juró como senadora Pilar Camacho

Respecto a la composición del Senado a partir del 10 de diciembre, Fuerza Patria quedará con 28 bancas y La Libertad Avanza 20 legisladores, mientras que Pro se quedará con seis escaños y la Unión Cívica Radical con 9. Por su parte, los bloques provinciales alcanzan las 6 bancas, mientras que Provincias Unidas tendrá tres senadores.

A continuación, los 23 senadores que juraron en la sesión por distrito:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Patricia Bullrich: La Libertad Avanza

Agustín Aníbal Monteverde: La Libertad Avanza

Mariano Recalde: Fuerza Patria

Río Negro:

Martín Soria: Fuerza Patria

Ana Marks: Fuerza Patri

Jura de senadores

Neuquén:

Nadia Márquez: La Libertad Avanza

Pablo Cervi: La Libertad Avanza

Julieta Corroza: La Neuquinidad

Entre Ríos:

Joaquín Benegas Lynch: La Libertad Avanza

Romina Almeida: La Libertad Avanza

Adán Bahl: Fuerza Patria

Tierra del Fuego:

Agustín Coto: La Libertad Avanza

María Belén Monte de Oca: La Libertad Avanza

Cándida Cristina López: Fuerza Patria

Jura de 23 de los 24 senadores electos en los comicios del 26 de octubre Pilar Camacho

Santiago del Estero:

Gerardo Zamora: Frente Cívico

Esther del Carmen Moreno: Frente Cívico

José Emilio Neder: Fuerza Patria

Chaco:

Juan Cruz Godoy: La Libertad Avanza

Silvana Schneider: La Libertad Avanza

Jorge Capitanich: Fuerza Patria

Salta:

Emilia Orozco: La Libertad Avanza

Gonzalo Guzmán Coraita: La Libertad Avanza

Flavia Royón: Primero los Salteños