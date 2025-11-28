Quiénes son los senadores que juran este viernes en el Congreso
El Legislativo desarrolló una sesión en la Cámara alta; el caso de Lorena Villaverde no fue tratado
Este viernes a las 11 de la mañana, el Senado le tomó juramento a 23 nuevos senadores que asumirán el próximo 10 de diciembre. Lorena Villaverde, de la Libertad Avanza por Río Negro, era la legisladora número 24 en jurar, pero por sus denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico se decidió que no se trate en la sesión de hoy.
Los futuros senadores que juraron este viernes fueron electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre y tendrán un mandato de seis años, como lo prevé la Constitución Nacional.
Respecto a la composición del Senado a partir del 10 de diciembre, Fuerza Patria quedará con 28 bancas y La Libertad Avanza 20 legisladores, mientras que Pro se quedará con seis escaños y la Unión Cívica Radical con 9. Por su parte, los bloques provinciales alcanzan las 6 bancas, mientras que Provincias Unidas tendrá tres senadores.
A continuación, los 23 senadores que juraron en la sesión por distrito:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- Patricia Bullrich: La Libertad Avanza
- Agustín Aníbal Monteverde: La Libertad Avanza
- Mariano Recalde: Fuerza Patria
Río Negro:
- Martín Soria: Fuerza Patria
- Ana Marks: Fuerza Patri
Neuquén:
- Nadia Márquez: La Libertad Avanza
- Pablo Cervi: La Libertad Avanza
- Julieta Corroza: La Neuquinidad
Entre Ríos:
- Joaquín Benegas Lynch: La Libertad Avanza
- Romina Almeida: La Libertad Avanza
- Adán Bahl: Fuerza Patria
Tierra del Fuego:
- Agustín Coto: La Libertad Avanza
- María Belén Monte de Oca: La Libertad Avanza
- Cándida Cristina López: Fuerza Patria
Santiago del Estero:
- Gerardo Zamora: Frente Cívico
- Esther del Carmen Moreno: Frente Cívico
- José Emilio Neder: Fuerza Patria
Chaco:
- Juan Cruz Godoy: La Libertad Avanza
- Silvana Schneider: La Libertad Avanza
- Jorge Capitanich: Fuerza Patria
Salta:
- Emilia Orozco: La Libertad Avanza
- Gonzalo Guzmán Coraita: La Libertad Avanza
- Flavia Royón: Primero los Salteños
