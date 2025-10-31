Quiénes son los siete diputados que pasaron del PRO a La Libertad Avanza

Menos de una semana después de la victoria libertaria, siete diputados que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este viernes su salida del bloque PRO. Los legisladores formalizaron su incorporación a la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso Nacional, a cinco días de los comicios legislativos.

Quiénes son los siete diputados que pasaron del PRO a LLA

El grupo que oficializó su traspaso al oficialismo está compuesto por cinco diputados con mandato vigente y dos recientemente electos. Los legisladores que continúan en sus bancas son Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici y Patricia Vázquez.

El anuncio se realizó cinco días después de los comicios parlamentarios

A ellos se suman María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda, quienes resultaron electos en las últimas parlamentarias. La integración de estos perfiles consolida un nuevo sub-bloque de siete diputados que responderá directamente a la conducción de la ministra Bullrich dentro del espacio del gobierno.

Cuáles son las razones detrás de la decisión

Desde el entorno de la ministra de Seguridad explicaron que el movimiento formaliza una articulación que ya existía en la práctica. Los legisladores involucrados votaban en sintonía con el oficialismo desde la bancada del PRO y forzaban posicionamientos alineados con el Gobierno. La explicitación de esta postura se produce ahora para darle un carácter formal.

Fuentes cercanas a Bullrich indicaron que “dichos diputados estaban con La Libertad Avanza, pero no había sido explicitado todavía, para evitar roces”. La estrategia buscaba no complicar la convivencia con el expresidente Mauricio Macri y con Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara baja, antes de los comicios.

Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados Camila Godoy

Desde el sector de Bullrich justificaron la decisión con argumentos sobre el crecimiento del partido gobernante. “La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado y la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso recae además en aquellos diputados que responden a Bullrich que tienen mandato hasta 2027″, señalaron.

El rol de Arabia y la interna con Macri

Damián Arabia, figura de máxima confianza de la ministra de Seguridad, fue el principal articulador de la maniobra política. Arabia ocupaba el cargo de vicepresidente segundo del PRO hasta finales de agosto. En esa fecha, Mauricio Macri ordenó su expulsión del puesto. El argumento formal fue su inasistencia a las reuniones partidarias.

La tensión entre Macri y Arabia era previa. El fundador del PRO nunca aceptó que Bullrich propusiera a Arabia como su representante en la estructura del partido. De hecho, Arabia fue excluido de los encuentros de la mesa ejecutiva de la fuerza política. Esta situación expuso una fractura interna que ahora se materializa en el Congreso.

Mauricio Macri ordenó la expulsión de Arabia de la vicepresidencia del PRO a finales de agosto

El momento político de la ruptura

La confirmación del traspaso ocurre en un contexto político particular. Sucede horas después de que Macri asegurara que su partido tendrá un candidato a presidente en 2027. Esa declaración generó incomodidad en la Casa Rosada. También se da en la antesala de una nueva cumbre programada entre el titular del PRO y el presidente Milei en Olivos.

El sector bullrichista ya había dejado trascender su malestar con la actitud que consideraron prescindente de los Macri durante la campaña para las elecciones legislativas. La decisión de romper el bloque se dilató por motivos estratégicos hasta después de la votación.

La posible salida de Silvia Lospennato podría sumar una nueva diputada al bloque

Por qué podría sumarse una octava diputada

El nuevo espacio de Bullrich dentro de La Libertad Avanza podría crecer en el corto plazo. Existe la posibilidad de que se sume una nueva legisladora si se confirma la salida de Silvia Lospennato de su banca nacional. Lospennato debe asumir como legisladora porteña el diez de diciembre próximo.

En caso de que Lospennato deje su escaño, su reemplazante sería Lorena Petrovich. Actualmente, Petrovich se desempeña como directora nacional de Políticas de Fortalecimiento Institucional de las Fuerzas Federales y es una dirigente alineada con la ministra de Seguridad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.