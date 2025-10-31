Los intendentes aliados a Axel Kicillof interpretaron la carta de Cristina Kirchner como una señal de ruptura

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reúne esta tarde a una tropa de intendentes aliados para analizar el resultado electoral tras el señalamiento de Cristina Kirchner, que responsabilizó en una carta al mandatario por la estrategia electoral del 26 de octubre, que culminó con una derrota en las urnas de Fuerza Patria.

“Cayó muy mal. Nos responsabiliza por hacer la mejor elección en 20 años. Hay mucho enojo entre el gobernador y los intendentes”, dijo uno de los intendentes que dialogó esta mañana con el jefe del Estado provincial.

“Con esta carta Cristina rompió con Axel”, evaluó otro funcionario que también participa de la reunión con los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, el sello propio que lanzó el gobernador para abrirse un camino propio, al margen de La Cámpora y el kirchnerismo duro.

“Desde el momento en que lo trató de Judas, rompió”, dijo el mismo funcionario, que afirmó que el gobernador no se encuentra sorprendido por la carta difundida por la expresidenta. “Ya nos habían advertido: o se hacía lo que ellos querían o se iba a dejar que perdamos todos”, señaló la misma fuente, que pidió mantener en reserva su identidad.

“Esto es una locura, que te reten en público”, dijo con menos diplomacia uno de los 42 alcaldes del Movimiento Derecho al Futuro, que esta tarde será parte del encuentro con el gobernador y con los ministros afines.

“¿Cómo va a proponer unidad en un planteo de ofender a los intendentes?.¿ Cómo va a hablar así justo antes de la renovación del PJ Bonaerense cuando su hijo quiere seguir siendo el presidente?, se preguntó otro de los jefes comunales al tanto de los carteles que aparecieron en esta capital, donde se pidió a Máximo Kirchner que de un paso al costado del partido.

Los afiches en contra de la conducción de Cristina Kirchner en el PJ Redes

“Le está haciendo el juego a Javier Milei para la reelección y a Diego Santilli para crecer en la gobernación”, se quejó otro alcalde del interior. “Yo no comparto los términos de la carta de Cristina”, enfatizó.

“Los errores de octubre se deben a la lista, que se hizo a espaldas de espaldas del gobernador y de los intendentes- analizó otro alcalde del Gran Buenos Aires. Axel tiene que dar la pelea adentro del partido o ir por afuera. Eso es lo que se analiza”, blanqueó la estrategia otro intendente.

“Que bailara el 26 fue tan loco que no se podía creer que fuera verdad. En el búnker todos pensamos que era un archivo”, agregó otro de los alcaldes que estuvo el domingo en el hotel Grand Brizo de La Plata, donde Kicillof recibió el resultado de las urnas que arrojó unos 46.600 votos abajo de La Libertad Avanza, según el escrutinio provisorio.

Sin embargo, en la Casa de Gobierno de esta capital intentaron poner un manto de cordura para no avanzar en la crisis: como primera medida se cambió el lugar de la reunión a efectos de que sea un sitio de menor acceso a la prensa. En segundo lugar, se deslizó que La Cámpora aún tiene que mostrar su postura en público, con la votación del presupuesto - con autorización para tomar deuda- y la Ley Impositiva 2026. Ese será el punto de inflexión, señalaron desde la gobernación.

Desde el Partido Justicialista Nacional, una de las diputadas electas con mayor cercanía a Cristina Kirchner buscó bajar el tono de la reacción de los socios de Fuerza Patria. Teresa García aseguró que la carta no se trató “de un ataque ni un enfrentamiento” sino de un análisis político correcto, en línea con lo que la expresidenta había advertido sobre el fracaso de un desdoblamiento.

“La provincia terminó balcanizada entre el 7 de septiembre y la elección final. No fue una mala elección a nivel nacional, alcanzamos el 40 por ciento de los votos. Pero si hubieran concurrido los intereses municipales, provinciales y nacionales hubiésemos ganado”, opinó Teresa García, titular del bloque de senadores de Fuerza Patria.

Todas las miradas estarán puestas en el discurso de Kicillof. Y en la reacción que tendrá respecto de los miembros de su gabinete que responden a La Cámpora: Juan Martín Mena (Justicia), Nicolás Kreplak (Salud), Agustina Vilar (Desarrollo Sostenible), Marina Moretti (instituto de Previsión Social), Homero Giles (Instituto Obra Médico Asistencial- IOMA) entre otros.

La conductora de todos ellos a nivel nacional, Cristina Kirchner, sostuvo que la decisión de Kicillof de separar la elección provincial de la nacional fue un error estratégico clave. En un documento dirigido a “los compañeros y compañeras militantes”, la expresidenta repasó los resultados electorales y señaló que todos los gobernadores peronistas ganaron en sus respectivas provincias: “La excepción de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires obedece a un error político al equivocar la estrategia electoral, decidiendo el desdoblamiento”.

La crítica de la exmandataria se centró en la decisión del gobernador bonaerense de separar la elección provincial de la nacional. Según precisó, esta medida dividió los esfuerzos y permitió que la oposición se reagrupara. “Ante la decisión del gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS”, escribió.