Quirno habló del posteo de Milei en medio de las tensiones con Bullrich y dijo que no es momento de “ambiciones personales”

El canciller Pablo Quirno habló este jueves de un sugestivo posteo del presidente Javier Milei en su cuenta de Instagram que parecía señalar a la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, en medio de cortocircuitos entre la exministra de Seguridad y el Ejecutivo en la antesala del año electoral.

La frase difundida por el Presidente ayer por la tarde, que generó especulaciones sobre a quién podría estar dirigida, decía: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”.

El sugestivo posteo de Milei

En ese marco, cuando Quirno fue consultado sobre el tema, sostuvo primero: “Comparto y tengo el privilegio de compartir muchas horas con el Presidente porque lo acompaño en todos sus viajes y conozco profundamente su pensamiento. Está claro hacia dónde está yendo y eso exige un compromiso absoluto del Gobierno”.

El canciller Pablo Quirno SRA

En diálogo con Radio La Red, marcó: “No nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”. Igualmente, evitó referirse a la jefa de bloque directamente y aseguró que no es quién “para juzgar la posición de Bullrich”.

Tensión

Tal como publicó LA NACION, en distintos despachos del oficialismo nacional hay una aceptación de que la gestión está “desordenada” a raíz de los viajes internacionales de Milei y la visita del papa León XIV, quien ya se fue a Perú.

Este diario indicó que se profundizó la tensión con Bullrich y que no se logró avanzar con la discusión para eliminar las elecciones primarias (PASO). La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya advirtió que cualquier reforma debe sancionarse antes de fin de año.

Más allá de que el Presidente bajó la orden de no confrontar con la senadora, esperan que haya otra reunión cara a cara con Milei en busca de descomprimir la situación.

Sin embargo, la semana pasada, la exministra compartió una foto con diputados de su espacio, con la que buscó dejar en evidencia su poder de fuego en la Cámara baja. La coincidencia extendida es que Bullrich, con sus constantes diferenciaciones, “traspasó un límite”.

Patricia Bullrich y los dirigentes de su mesa chica

“La foto fue un quiebre”, aseguró, contundente, una de las voces consultadas sobre la imagen. Y es que no es menor que sean 15 diputados. Es número suficiente para trabar cualquier iniciativa o, al menos, complicarle los planes al Ejecutivo en materia legislativa. Una muestra del poder de fuego que Bullrich pretende conservar sobre quienes alguna vez fueron exclusivamente de su partida. Legisladores que, en su gran mayoría, ingresaron a la Cámara con el sello de Pro, y luego impulsados por la exministra se sumaron a las filas de LLA.

“Se va el Papa y se tiene que resolver eso. Definir eso va a servir para destrabar”, consideró una de las fuentes consultadas.

Cada vez está más extendida la versión de que los gestos de desmarques de Bullrich apunta a preparar el terreno para presentarse a sí misma como una nueva versión de Milei, sin motosierra y con rostro humano.