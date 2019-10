Rafael Di Tella

El economista Rafael Di Tella hizo un análisis sobre la realidad económica del país, en diálogo con el programa de La Repregunta, que transmite LN+ con la conducción de Luciana Vázquez.

"¿El gobierno de Cambiemos tuvo una gestión más de derecha o hizo más populismo?", le consultó la conductora al economista. "Es temprano para hablar de esto", respondió Di Tella. "El gobierno de Cambiemos no terminó. El Gobierno parece haber hecho algunas cosas en una dirección, y después otras cosas en otro sentido".

Luego se le preguntó sobre el desarrollo de Chile en comparación con la Argentina. "Los economistas sabemos pocas cosas, y nos gusta exagerar", dijo Di Tella. "Pero hay algo que sí sabemos: si tenés déficit, tenés un lío, porque tenés que financiar ese déficit. O imprimís, o tenés que endeudarte. Una cosa que admiro de los chilenos, es que fueron prudentes fiscalmente. Tenían déficits chicos. No se desbandaban mucho hacia el déficit más violento", dijo.

La siguiente pregunta apuntó a las responsabilidades políticas y al modo en que la clase dirigente en otros países, sin importar el signo político, asume ciertos principios económicos.

"¿El mundo es más pragmático?", le consultó Vázquez a Di Tella. "No sé", respondió. "A veces pienso que los economistas hemos exagerado lo que sabemos y esto genera irritación, ademas de que es mentira. Y por esto mismo, después perdemos fuerza, porque cuando decimos que sabemos algo, ya no quieren escucharnos. Exageramos sobre cuánto sabemos".

Consultado sobre su hipótesis sobre los motivos por los que la Argentina atraviesa problemas económicos cíclicos, expresó: "No tengo una buena respuesta. Hay hipótesis razonables, que tienen que ver con cómo interpretamos los shocks. Estamos con la persecución de que fue algo que nos hicieron. Y somos muy inseguros, no nos gusta aceptar que no entendemos algo. Nos vamos demasiado rápido a la cosa conspirativa. No creo que a Macri le haya ido mal porque se quería llevar la plata. No me parece que eso sea razonable. Se puede ser crítico de lo que hicieron, pero eso no es lo principal. Y eso corta el diálogo, porque sin discutir, no nos entendemos".

También se le preguntó sobre su postura respecto de las políticas económicas durante el gobierno de Néstor Kirchner junto a su ministro de Economía, Roberto Lavagna: "Me parece que para que progresemos, los que ven allí una gran gestión deberían mirar los datos sobre los precios internacionales y cómo había dejado la devaluación anterior los salarios", dijo Di Tella.

"Ellos empezaron con circunstancias favorables en muchas cuestiones. Pero el otro grupo debería reconocer que fueron conservadores en muchas otras áreas. Tuvieron la inteligencia de hacer cosas distintas de lo que se esperaba de ellos. Y eso es lo que me gusta de los kirchneristas, que son osados. Yo fui y sigo siendo siendo super crítico, pero me parece una tontería negar esas virtudes", lanzó.