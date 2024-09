Ramiro Marra cruzó a Malena Pichot por defender a Juan Grabois tras ser increpado en Ezeiza: “Cheta con culpa”

Escuchar

El martes por la noche, el legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra se sumó a la polémica en torno al escrache que sufrió Juan Grabois en el Aeropuerto de Ezeiza, tras su regreso de una reunión con el papa Francisco en Italia, y apuntó contra la actriz y comediante Malena Pichot por defender la actitud del dirigente social. La llamó “cheta con culpa”.

Grabois arribó al país el lunes por la mañana y fue increpado por pasajeros que estaban en la terminal del mencionado aeropuerto al punto que tuvo que intervenir la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para evitar que los incidentes pasaran a mayores. “Le robaste a los pobres”, le gritaba el grupo de personas, mientras el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria respondía: “Yo no le robé a nadie”.

Un día después, Malena Pichot opinó sobre lo ocurrido y se encargó de cuestionar a quienes calificaron de “ladrón” al líder del MTE. “ Cuánto pagan de luz los cobardes de mierda que le gritaban a Juan Grabois mientras este era contenido por cuatro canas! ¿Van al súper? ¿Cargan nafta? Tan lavado el cerebro vas a tener que le gritan chorro a uno que ni es funcionario ”, escribió la actriz en su cuenta oficial de X.

Malena es la típica "cheta con culpa"... Que alguien le avise que está defiendo a un tipo que tenía negociado con el FISU, con los planes sociales, con la iglesia católica, con las cooperativas y con los comedores sociales.



Literalmente hizo un negocio de la pobreza. pic.twitter.com/c0GrdRtZPd — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) September 25, 2024

El comentario de Pichot no pasó desapercibido y Ramiro Marra salió al cruce: “ Malena es la típica ‘cheta con culpa’... Que alguien le avise que está defendiendo a un tipo que tenía negociado con el FISU, con los planes sociales, con la Iglesia católica, con las cooperativas y con los comedores sociales. Literalmente, hizo un negocio de la pobreza ”.

Grabois quedó en el ojo de la tormenta en diversas causas y este año fue imputado por la Justicia, bajo acusaciones de malversación de los recursos del Fondo de Integración Social Urbano, pero por el momento el fundador de Frente Patria Grande no fue sentenciado ni encontrado culpable. Además, también este año protagonizó otro violento cruce cuando fue llamado a una mediación con Leila Gianni -representante de Capital Humano- en una causa en la que él denunció que el Gobierno tenía alimentos acopiados sin distribuir.

Qué pasó en Ezeiza

A través de diversos videos, que viralizaron en redes sociales, quedó registrado la disputa ocurrida en Ezeiza entre Grabois y los pasajeros. En uno de ellos se ve al dirigente social forcejeando con cuatro agentes de seguridad y un militante de su agrupación que intentaban contenerlo, mientras le gritan: “¡Andá con el Papa, hijo de puta!”, “ladrón”.

Indignado, el dirigente les responde una y otra vez: “¡Alguien de acá me diga a quién le robé! ¡Señora, dígame a quién le robé! Que alguien me diga a quién le robé”. Desde el coro de los que lo increpaban seguían lloviendo insultos: “A los pobres les robaste”, “te robaste todo”, “a todos los argentinos les robaste, a todos”. Los policías seguían haciendo fuerza para separar a Grabois del resto de los pasajeros y llevarlo hacia la salida.

La violencia siguió en la vereda del aeropuerto, mientras Grabois esperaba el vehículo para retirarse del lugar. Un grupo de personas siguió insultándolo a lo lejos, detrás de un improvisado cordón policial. “Yo no le robé a nadie”, gritaba el dirigente, que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria en las últimas elecciones. “No te votó nadie, infeliz”, le enrostró un hombre vestido con camiseta blanca. “Le fuiste a mentir al Papa, sinvergüenza. No le contaste la verdad”, insistió.

“Ignorante y cobarde”, les respondía Grabois. “Yo no me canso nunca. No me canso nunca de pelear”. La policía lo amarraba de un brazo para evitar que hubiera un choque con sus detractores, que poco a poco fueron despejando la vereda. “¿Qué pasó, se fueron?”, dijo él. Pasadas las 9, Grabois emitió un mensaje en sus cuentas de redes sociales para reivindicar su posición: “Sigan intentando. Nunca me van a correr de ningún aeropuerto”.

El viaje de Grabois a Roma tuvo alto impacto político por lo que pasó el viernes dentro de la sala donde el Papa lo recibió a él y a otros líderes de movimientos sociales, convocado bajo el lema “Plantando bandera frente a la deshumanización”. Allí el papa Francisco emitió un fuerte discurso, en el que hizo una férrea defensa de la protesta social y criticó al gobierno de Milei, en especial en relación con el protocolo antipiquetes y su falta de atención a los jubilados.

LA NACION