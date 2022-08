Ramiro Marra discutió con los agentes de tránsito que multaron a un conductor durante un piquete

El legislador porteño por la Libertad Avanza Ramiro Marra publicó una serie de videos en los que cuestionó el accionar de los agentes de tránsito y la Policía de la Ciudad durante la movilización piquetera en el centro porteño. Y culpó al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por las multas y detenciones. “Los automovilistas no tienen la culpa de lo que hacen los piqueteros, los que tienen que estar presos son ellos”, dijo.

Durante el día hubo una concentración de movimientos piqueteros frente al Ministerio de Desarrollo Social en la avenida 9 de julio y Plaza de Mayo. El caos de tráfico desembocó en discusiones entre conductores y agentes de tránsito que intentaban controlar la situación. En ese momento, Ramiro Marra se enfureció con los agentes que multaban a un auto “mal estacionado” y que tenía un carnet de discapacitados. “Déjense de joder, si no van a asegurar la libre circulación, al menos no castiguen al ciudadano”, les dijo.

El hecho quedó registrado en un video que el legislador se encargó de difundir en su cuenta de Twitter. “Le están poniendo una multa a un auto con certificado de discapacidad cuando es un caos de tránsito la ciudad, a un pobre conductor que seguro que las circunstancias lo obligaron a estacionar acá”, expresó. “Es un día para sacar a los piqueteros y no para estar poniendo multas”, sentenció.

Toda la Ciudad tomada por piqueteros y los agentes de tránsito de @horaciorlarreta poniéndole multas a los ciudadanos que se la rebuscan como pueden.



Déjense de joder, si no van a asegurar la libre circulación, al menos no castiguen al ciudadano. pic.twitter.com/FLCF6Degxm — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) August 10, 2022

Además, Marra arremetió contra los piqueteros y criticó el accionar de la Policía de la Ciudad por la detención de Álvaro, un automovilista de 33 años que intentó avanzar por la avenida y la manifestación pese a la advertencia de los agentes de tránsito. “Quienes deberían estar presos, ahora están cortando la calle. Y quienes deberían poder circular en libertad, hoy terminaron presos”, escribió.

El hombre fue obligado a orillar el auto y quedó detenido. Esposado, fue trasladado por oficiales de la Policía de la Ciudad en una patrulla acusado de “resistencia a la autoridad”. El legislador liberal, que se encontraba cerca de la escena, se abanderó de la causa y acompañó al hombre a la comisaría, hasta que fue liberado.

“Quedó en claro de qué lado está Horacio Larreta, protegiendo a los piqueteros y avanzando contra los ciudadanos que se la rebuscan como pueden”, esgrimió el diputado. “Los automovilistas no tienen la culpa de lo que hacen los piqueteros, los que tienen que estar presos son ellos”, señaló.

En el video, Marra señaló que pudieron hacer que la Policía libere a Álvaro porque había sido “detenido erróneamente” cuando “estaba queriendo pasar por la avenida 9 de Julio para ir a su cochera y por suerte la fiscalía actuó muy rápido”.

La respuesta de la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se disculpó por la detención de un automovilista y reflexionó en Twitter: “Lo que acaba de pasar con la detención de un automovilista en un piquete está mal y no tendría que haber pasado. La Policía de la Ciudad está para cuidar a los vecinos, defenderlos y asegurar el ejercicio de sus derechos. Pedimos disculpas, el chico detenido ya está libre”.

Sobre el hecho también se expresó el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. “Yo no pongo excusas ni peros: vamos a iniciar un sumario administrativo al comisario responsable de esto. Si no está capacitado para resolver una situación profesionalmente, no puede seguir siendo parte de la Policía de la Ciudad”, escribió el funcionario de la administración de Larreta.

“En un país en el que uno de cada dos chicos son pobres, la inflación corre hacia las tres cifras y las familias sufren lo que sufren, las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento ejemplar. Acá no hay discusión”, agregó.

Por último, adelantó que se iniciará una investigación por el accionar de los uniformados. “Podremos debatir cómo resolver un piquete, tendremos distintos puntos de vista sobre cómo garantizar simultáneamente los derechos a manifestarse y a circular, pero lo que pasó hoy es inaceptable”, dijo D’Alessandro.