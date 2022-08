Para la Cancillería, Venezuela, Nicaragua y Cuba “son países democráticos”

Mientras el gobierno venezolano eleva el tono de su reclamo para la devolución del avión de Emtrasur “secuestrado” en Buenos Aires, y fiel a la política de “equilibrio” político impulsada por el presidente Alberto Fernández, la cancillería argentina defendió la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el contexto de la Celac , el organismo que Argentina preside hasta fin de año y que nuclea a 32 países del continente.

“Todos los países de la Celac son democráticos, es justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno. No hay aquí una mirada ideológica, sino unidad en la diversidad”, dijo a LA NACION el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, coordinador nacional de la comunidad de naciones, que el jueves que viene celebrará el seminario internacional sobre “el futuro de la integración”, en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y con la presencia de representantes de sus 32 países miembros.

En una conversación con periodistas de distintos medios, entre ellos LA NACION, para dar detalles sobre el seminario, Martínez Pandiani defendió el derecho de todos los países a “elegir” su sistema político. “ Cuando hay violaciones de derechos humanos, Argentina los señala, como ha hecho en la ONU en Ginebra. Pero nos parece una mala idea excluir ”, completó el funcionario ante la pregunta de este diario sobre la posibilidad de aplicar una cláusula democrática en la Celac, en relación a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

También evitó evaluar las durísimas quejas de Caracas, a través del número dos del régimen bolivariano, Diosdado Cabello, y más tarde en boca del propio presidente Nicolás Maduro, en relación al avión de la empresa Emtrasur, aún retenido en el aeropuerto de Ezeiza.

“El tema del avión no altera en nada el vínculo con Venezuela, es un tema judicial y el Poder Ejecutivo no tiene mucho para hacer. No nos vamos a meter”, dijo el funcionario. Tampoco respondió directamente las acusaciones de “blando”, que Cabello lanzó sobre el presidente Fernández por no accionar directamente para “liberar” el avión y a sus 19 tripulantes (iraníes y venezolanos), 14 de los cuales ya tienen la autorización oficial para regresar a Caracas aunque siguen todos investigados por el juez Federico Villena por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas.

“El vínculo con Venezuela está normalizado, tomamos la decisión de elevar la relación a nivel de embajadores, lo que se dice corre por cuenta de quien lo dice”, expresó Martínez Pandiani. Fuera de micrófono, fuentes oficiales adjudicaban el airado reclamo de Venezuela (que durante dos meses nada dijo del avión) a la “interna” entre Maduro y Cabello.

“No queremos que nadie se sienta excluido, ni Venezuela o Cuba, pero tampoco Ecuador o Costa Rica, que son gobiernos con características distintas”, dijo Martínez Pandiani, que enfrentó a la prensa junto al vicepresidente de la CAF, Christian Asinelli.

El jueves, el Presidente cerrará en el CCK el seminario junto a sus pares de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Barbados, Mía Mottley, ambos de manera virtual, con la posibilidad adicional de la presencia (también vía zoom) del expresidente y hoy candidato presidencial en Brasil Luis Inacio Lula da Silva. Prometen estar en el panel de cierre, además, los expresidentes José Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España).

Actividades

En el contexto de las próximas actividades de la Celac, los funcionarios detallaron que hacia mediados de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente compartirá un panel con los premios Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú y Juan Manuel Santos. Y que para fines de octubre está prevista la primera reunión, en Buenos Aires, de cancilleres Celac-Unión Europea, “a la que están invitados todos los países miembros de ambos conglomerados”.

Sin novedades sobre la bilateral con Joe Biden, suspendida días atrás por el contagio de Covid del presidente de los Estados Unidos, desde el Gobierno no niegan que Fernández podría, con el consenso total de sus pares, ir por otro año al frente de la Celac. “Eso lo va a definir el pleno en enero. Argentina va a acatar la decisión que se tome”, expresó Martínez Pandiani. Y reiteró que el canciller Santiago Cafiero propondrá a sus pares “discutir” la institucionalización de la Celac, para que tenga un secretario general, presupuesto y un sistema “de consenso” para tomar decisiones, que hoy se llevan a cabo por unanimidad.

¿La Celac busca competir con la OEA? “Para nada, tienen otros objetivos, no es nuestro modelo ni nuestro competidor”, expresó el subsecretario. Y agregó que Brasil, actualmente fuera de la Celac por decisión del gobierno de Jair Bolsonaro, “siempre está invitado”, aunque aclaró: “Respetamos las decisiones de cada país”.