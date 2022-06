Ramiro Marra pidió cerrar el INADI tras ser denunciado por crear el Movimiento Antipiquetero Argentino

El legislador porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, llamó a “cerrar” el Instituto Nacional contra contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Fue mediante la red social Twitter, en una reacción a la denuncia por discriminación que presentaron contra él dirigentes de organizaciones sociales de izquierda ante el organismo que dirige Victoria Donda.

La presentación se realizó en abril, luego de que Marra impulsara la creación del denominado Movimiento AntiPiquetero Argentino (MAPA), agrupación que, según lo planteado en el escrito firmado por la dirigente del MST Teresa Vive, Mónica Sulle, lo que buscaría es “incitar a la persecución y el odio contra un grupo social determinado: los pobres y desocupados”.

“Fui denunciado por políticos de izquierda ante el INADI por crear @antipiquetero y buscar ponerle un fin a la violencia de todos los días de los piqueteros”, sostuvo el dirigente cercano a Javier Milei, quien compartió una foto de la denuncia y remató con un desafío: “Aviso desde ya que no me voy a defender, no les tengo miedo. Ratifico que son todos unos delincuentes y corruptos” .

Las tensiones entre Marra y los piqueteros ya llevan varios meses. “RIDICULO”, había definido el legislador a través de sus redes al momento de conocerse los cargos en su contra. “Los que cometen delitos me van a denunciar al INADI con acusaciones sin fundamentos. Dejen de joderle la vida a los pobres, a la clase media y a los ricos y ponganse a laburar”, finalizaba.

Movimiento AntiPiquetero Argentino

En marzo pasado, Marra encabezó el lanzamiento del Movimiento AntiPiquetero Argentino. Según explicó en su momento a LA NACION el youtuber financiero, la agrupación se ocupará principalmente de informar para demostrar cómo los cortes que complican el tránsito en la Ciudad “terminan afectando a la sociedad en general”.

En ese sentido, Marra confirmó que harán un seguimiento de los piquetes. Y que, además de avisar aquellos programados, evaluarán los costos económicos que implican para “demostrar los daños que hacen” e informarán qué organizaciones están involucradas y quienes “están detrás de los piquetes”. También acompañarán las demandas de quienes los sufren.