Ramiro Marra invitó a Mauricio Macri a sumarse a La Libertad Avanza, pero le puso condiciones

Mientras que el diputado nacional Javier Milei ya anunció que será candidato a presidente el año que viene para representar a Libertad Avanza, hoy el legislador porteño de esa fuerza Ramiro Marra le hizo una propuesta al referente de Pro Mauricio Macri, para que se sume al partido liberal con sede en la Ciudad. Sin embargo, puso algunas condiciones para el ingreso del exmandatario, en caso de que tuviera intenciones de forjar una alianza.

En ese sentido, Marra dijo, en primer término, que Macri debería apartarse de la titular de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, y de los radicales. “Tendríamos que sumarlo a Libertad Avanza”, afirmó, en ese caso. “Que venga a la interna de Libertad Avanza”, lo invitó el legislador, que acotó: “Le estamos haciendo un favor, aparte. ¿Vos pensás que Macri quiere estar con los radicales y con Lilita Carrió? Como los radicales [también] se quieren sacar de encima a Macri”.

Pero Marra no se quedó ahí y redobló la apuesta. “Como a todos los halcones, que venga con los halcones”, lo convidó al expresidente e incluso habló sobre la posibilidad de incorporar a su partido a la líder de Pro, Patricia Bullrich, dos figuras de Juntos por el Cambio (JxC) con quienes Milei muestra buena sintonía.

Marra sostuvo en Radio Rivadavia que a la exministra de Seguridad también la recibirían “si se considera una halcona [sic]”, aunque advirtió, en relación con los socios cambiemitas que mantienen un perfil moderado en la coalición opositora: “Pero que se saquen a las palomas de encima porque no vamos a ningún lado”.

Mientras, el legislador porteño sostuvo que Libertad Avanza es “el espacio más opositor al kirchnerismo” que hay en la Argentina y apuntó a JxC, que negó un ingreso de Milei a esa fuerza al no haber una coincidencia entre sus referentes. “Ellos no son opositores, votan todo igual, es una falsa grieta. Construyen haciéndose los que piensan diferente, pero en la Legislatura votan todo igual, a nosotros no nos votan ningún proyecto, al kirchnerismo le votan los proyectos con mano alzada”, consideró Marra.

Incluso recordó que Libertad Avanza “nunca pidió entrar a JxC” y añadió: “Le decimos ‘Juntos por el Cargo’, eso denota que tienen unos conflictos bárbaros, los radicales y Lilita Carrió no miden [en las encuestas]. Los radicales gobiernan provincias siempre dependientes del gobierno nacional porque no quieren discutir la coparticipación, siempre van por la fácil los radicales”.

La mesura de Milei ante Cristina Kirchner

Y en medio de las críticas que vierten desde esa fuerza para los cambiemitas, llamó la atención la falta de definición de Milei cuando le preguntaron si consideraba que la vicepresidenta Cristina Kirchner era “corrupta”, en LN+. “Que lo determine la Justicia, yo no voy a caer en esa trampa. Lo que me parece es que el blanco no le cierra, pero para eso está la Justicia”, se limitó a decir el diputado nacional liberal que pretende llegar a la Casa Rosada.

Sin embargo, hoy Marra justificó esa postura de Milei y comentó que actúa así porque ya se perfila en modo presidenciable. “Milei decía que no le corresponde meterse en otros poderes pensando en forma presidencialista. Tenemos un mal hábito: que el Poder Ejecutivo se mete en el Poder Judicial. Javier se pone en un poder presidencialista: ‘Que lo decida la Justicia’. Pero con sus frases da a entender que es corrupta, ‘no le cierra el blanco’, de algún lado la sacó [a la plata], si toda su vida trabajó en el Estado, de algún lado la sacó”, explicó Marra.

Bajo esa postura, aseveró que los poderes en la Argentina “están perseguidos unos a otros, cuando tienen que ser independientes” y pidió dar esa discusión. “[Milei] está poniéndose en su lugar de presidencialista, no estamos acostumbrados a este tipo de políticos, estamos acostumbrados a políticos que se meten en un poder, en otro poder. Pero ‘no le cierra el blanco’ es porque [Cristina Kirchner] esta afanando”, insistió y refirió que, como él no es candidato a Presidente, tiene “más libertad” para expresarse sobre las cuestiones judiciales que involucran a políticos.

“Nosotros claramente somos los verdaderos opositores, nosotros le vamos a ganar al kirchnerismo y a Juntos por el Cargo”, se mostró esperanzado Marra, quien buscó descartar las versiones que indican una supuesta “funcionalidad” al espacio liderado por la vicepresidenta.

Después también se refirió a la coincidencia de que tanto Libertad Avanza, como la terminal kirchnerista del Frente de Todos, le piden al presidente Alberto Fernández que modifique su equipo económico. “El kirchnerismo no votó el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y nosotros tampoco, pero votamos totalmente diferente, no tenemos ningún tipo de cercanía. Lo de ellos es un problema político, lo nuestro es económico. Ellos están tratando de ocupar una silla y captar más poder, nosotros queremos que la economía funcione”, se diferenció.

Y el legislador porteño también cuestionó duramente a la administración de Fernández, al expresar: “No tenemos gobierno, no hay gobierno en este país. ¿Quién gobierna? No hay nadie que tome decisiones. Nos están tomando el pelo. Hace meses que no hacen nada, antes hacían las cosas mal, ahora no hacen nada. Es anárquico esto”.