Randazzo confirmó que competirá en las legislativas pero “con perspectivas a 2023”

Florencio Randazzo dejó en claro este martes que busca conformar una opción política que compita por conquistar el gobierno en 2023 . Así lo afirmó en una charla virtual que protagonizó, en la que confirmó que será una alternativa en las elecciones legislativas de este año, pero aclaró que las toma como “una estación intermedia” para ese proyecto mayor.

“Estamos armando una alternativa electoral. Más que electoral, de gobierno, de cara a 2023, que tiene una estación intermedia que es 2021 . [Una alternativa] para solucionar los problemas que tiene la Argentina, que todos los conocemos y nadie se anima a afrontarlos como corresponde”, fue la frase con la que Randazzo cerró su exposición, en una charla organizada por la Fundación Konrad Adenauer y la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP), titulada “La mejor política es la mejor gestión”.

El exministro repasó aspectos de su gestión al frente de las carteras de Interior y Transporte, que ocupó durante los mandatos de Cristina Kirchner, pero dejó también definiciones políticas y electorales.

Confirmó su alianza con Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, entre otros, y el futuro que pretende para ese espacio. “Estamos conformando una alianza con dirigentes de la política, de la sociedad civil. Pero, fundamentalmente, para generar una propuesta para los problemas que necesita resolver la Argentina. Vamos a competir este año, pero con perspectivas a 2023. Nos acompañan Lavagna, Urtubey, el vecinalismo, dirigentes que estuvieron en Cambiemos, otros que estuvieron en el radicalismo. No preguntamos de dónde vienen, sino adónde queremos ir ”, definió.

“Estamos de acuerdo en que la puja del extremismo de un lado y del otro tal vez haya sido un negocio para algunos dirigentes, pero ha sido un pésimo negocio para la mayoría de los argentinos , que hoy tienen a más del 50% de los trabajadores en la informalidad. Está claro que el camino que han elegido es equivocado. Venimos a ofrecernos como una alternativa y creemos que es posible tener un buen resultado en esta próxima elección ”, confió Randazzo.

El excandidato a senador en 2017 aseguró que no está “en el medio” del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, a los que cuestionó. “No queremos perder tiempo hablando de lo que fue el gobierno de [Mauricio] Macri ni el de Alberto [Fernández]. No estamos en el camino del medio, vamos para otro lado”, resaltó.

Crítico de Fernández quien fue su jefe de campaña en 2017), Randazzo volvió a apuntarle: “ Tenemos un Presidente al que se hace muy difícil creerle, porque cambia de posición de un día para otro. No lo digo como crítica destructiva, todo lo contrario. Me encantaría que honrara la palabra ”.

Según Randazzo, tanto el gobierno actual como el macrismo son “conservadores” porque mantienen “el statu quo”. En ese sentido, especificó: “Hemos incrementado el presupuesto en materia de planes y cada vez tenemos más pobres. El camino que han iniciado estos dos extremos es equivocado. No podemos cristalizar la pobreza por 20 años en un plan”.

Randazzo apeló al nombre del frente con el que participó en las elecciones de 2017, Cumplir, para referirse a la construcción de confianza. En ese pasaje de la charla, recordó su negativa a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015. “ No fui candidato a gobernador en 2015, cuando Cristina me lo pidió, porque había dicho públicamente que no iba a ser candidato a gobernador. Seguramente hubiera sido gobernador ”, señaló. Y rememoró otro ofrecimiento electoral: “En 2017, me ofrecen ser candidato a legislador nacional en primer término, dije que no”.

El exministro también retomó varios de los pronunciamientos que hizo en las últimas semanas, como sus posturas en contra del aumento salarial a legisladores, o a favor de una nueva ley laboral y de la presencialidad escolar.