Fuente: LA NACION

12 de noviembre de 2020

La titular de la Anses, Fernanda Raverta, volvió a defender hoy la nueva fórmula de movilidad impulsada por el gobierno de Alberto Fernández para actualizar los haberes jubilatorios.

La funcionaria habló ante la comisión bicameral de Movilidad Previsional sobre la decisión de volver a atar la suba de los ingresos a la suba de los salarios y a la recaudación impositiva y deja atrás la fórmula aplicada por el gobierno de Mauricio Macri, que buscó equiparar las subas con la inflación.

Raverta reiteró que la nueva fórmula vuelve incorporar los elementos que rigieron entre 2009 y 2017 y respondió a qué podría ocurrir con el aumento de las jubilaciones si el país no crece. "Si la Argentina no crece, no hay formula de movilidad, ni fórmula de la Coca Cola que pueda favorecer a nadie. Nuestro gobierno vino a hacer crecer la Argentina. Esta fórmula es la que permitió que cuando creció la Argentina los jubilados también crecieron", señaló.

Según indicó la funcionaria, la nueva fórmula es "robusta jurídicamente" y es "reparadora". "Es una fórmula que puede ser cotejada con la realidad porque ya estuvo vigente en la Argentina", dijo.

Con críticas a la gestión de Mauricio Macri, Raverta afirmó que desde 2017 -año de la última reforma- las jubilaciones perdieron contra la inflación un 17,5% y recordó que ella no la votó en su momento, cuando era diputada.

"Esta es una formula que tiene el camino del dialogo y el consenso. Fui diputada cuando se voto la formula anterior y ese camino no ocurrió. Fue sancionada en un contexto de represión. Estamos obligados a ser reparadores con los jubilados", sostuvo Raverta.

La nueva fórmula que promueve el Gobierno y que debe ser tratada en el Congreso deja a atrás la suba discrecional que se aplicó este año, en el que Fernández anunció subas por decreto tras suspender la fórmula anterior. "La realidad mostró que [la de Macri] no era una buena fórmula", dijo Raverta.

