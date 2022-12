Ravioles con pollo, baños químicos y bronca contra el Presidente en el acampe para pedir el indulto a Milagro Sala

escuchar

Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador del Frente Milagro Sala, juega una partida de ajedrez debajo de un gazebo, y combina las movidas con algunas entrevistas periodísticas. Fernando Esteche almuerza ravioles con pollo, la misma ración que se ofrece a los militantes que acampan desde el miércoles en la Plaza de Mayo, para reclamar un indulto para Milagro Sala. Las carpas dominan las zonas de la plaza cubiertas con pasto, y los militantes se sientan sobre lonas o cartones, a la espera de compañeros de sus agrupaciones que los relevarán.

En el acampe hay bronca con el presidente Alberto Fernández , que afirmó que la ley le impide indultar a la líder de la Tupac Amaru, detenida en Jujuy, con una condena a 13 años de prisión por asociación ilícita confirmada hace una semana por la Corte Suprema de Justicia. Ese perdón para la dirigente kirchnerista es el objetivo de los organizadores de esta permanencia en la Plaza de Mayo que finalizará mañana, a las 10. A una organización que, además de las carpas, incluye la preparación en el lugar de viandas para los militantes y al menos doce baños químicos ubicados en las veredas, se suman elementos de cotillón, como un muñeco gigante de Hebe de Bonafini, una cancha de fútbol y básquet inflable y decenas de banderas de diferentes agrupaciones que dan el presente.

La bronca de los dirigentes del Frente Milagro Sala con el Presidente es total. “ En vez de decir ‘No quiero darle el indulto’, que sería más digno, lo quiere cubrir con excusas jurídicas. Va a tener que tomar una decisión: o dicta el indulto y es consecuente con el contrato electoral que lo llevó al gobierno, o toma el camino de las declaraciones de Mauricio Macri y Marcos Peña, que decían que es un problema de Jujuy”, dice Garfagnini, ante la consulta de LA NACION sobre los dichos del Presidente. “Teníamos diálogo con él. Con estas declaraciones, se cortó” agrega.

A pocos metros de donde está ubicado Garfagnini, la organización Tupac Amaru organiza el reparto de comida en un sector del acampe. Según “Gaby”, como se identifica la cocinera, y Víctor, que mientras reparte viandas también come, prepararon cien raciones. “Comida como la gente, no la porquería que este gobierno les da a los comedores”, sostiene Víctor. Las porciones de ravioles con pollo se sirven en pequeñas bandejas plásticas transparentes. Cruzando la plaza, hay otra olla popular activa. “Presidente mentiroso”, grita su compañera, cucharón en mano. “Si no saca el indulto, el pueblo se va a rebelar”, arriesga Víctor. Cuentan que pertenecen a la “Tupac Amaru Buenos Aires” y que vienen de Lomas de Zamora.

Esteche dice que “la gente se siente defraudada” por Fernández. “Nos está mintiendo. Estuvimos en comunicación con él hasta cinco minutos antes de esas declaraciones, que las hizo para abortar el acampe. Pero mañana anunciaremos un plan de lucha”, completa.

En la vereda que da a la avenida Rivadavia, a la altura de la Catedral, hay diez baños químicos instalados. Otros dos se ubican sobre Hipólito Yrigoyen, a la altura del edificio de la AFIP. Cerca de esta última zona, sentados sobre cartones en el césped, los integrantes de otra comitiva de Lomas de Zamora pasan las horas. Reacios a hablar, solo uno dice haber pasado una noche complicada “porque hubo viento”. Prefiere no dar su nombre.

Acampe por Milagro Sala en Plaza de Mayo Ricardo Pristupluk

Cruzando la plaza, Mario aparece instalado junto a tres mujeres, un bebé y un hombre más en una carpa tipo iglú. Sentado sobre el pasto, dice que pasaron “una noche tranquila” (el acampe en Plaza de Mayo se instaló el miércoles). Pertenece a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) y, como sus acompañantes en el acampe (dice que no son familiares, sino “compañeros”), llegó desde Guernica.

Cerca del Cabildo aparecen otras carpas, como las de la agrupación Patria Justa. Según cuenta Nicolás Arias, su referente, se instalaron con “diez carpas” y “cuatro compañeros en cada una”. Señala que “acamparon ayer y hoy se relevó a los compañeros”. Esta organización, con base en La Matanza, tiene “unos 100 militantes” presentes durante el día y “40 a la noche”, indica Arias a LA NACION.

El acampe de la Tupac Amaru y otras organizaciones finalizará mañana Ricardo Pristupluk

El mecanismo de relevos en el acampe, según cuenta Esteche, se activa “cada seis horas”. El dirigente dice que, durante la organización, informaron a las áreas porteñas de “espacios verdes y seguridad” que realizarían el acampe. Esta tarde estaba previsto que los manifestantes acompañaran la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, la realización de un recital, un pesebre viviente con participación de curas en opción por los pobres y una cena comunitaria.

Además de las banderas de la Tupac Amaru, estaban colgadas en la plaza las de “Soberanxs” (agrupación que integra Amado Boudou), Espacio Puebla, ATE, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras.

Una buena parte del cotillón del día lo aporta una agrupación de jóvenes denominada “Los Chicos del Pueblo”. En uno de los micrófonos de una radio comunitaria que transmite desde el lugar, anuncian un taller de murga, mientras ultiman la instalación de una canchita inflable de fútbol y básquet, frente a las rejas de la Casa Rosada. Desde los mismos micrófonos, ubicados en un gazebo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco), invitan a tomarse fotos junto a la imagen de Hebe de Bonafini.